Bila kod Obame, sad zbog Mijatovića došla u Partizan: "Cijeli život neću u politiku, sad sam ušla u nešto gore!"

Milka Forcan je otkrila zašto je došla u FK Partizan i koji su prvi ciljevi nove uprave.

Izvor: MN PRESS

Jedno od najvećih imena u novoj upravo FK Partizan je i Milka Forcan. Poznata kao veliko ime u svijetu biznisa, ali i kao desna ruka Slobodana Bobe Živojinovića u vrijeme kada je on rukovodio Teniskim savezom Srbije sada je prihvatila da bude dio tima koji uvodi promjene u Partizanu. Prije više od decenije bila je na balu povodom inauguracije Baraka Obame na mjesto predsednika SAD, a sada je pred njoj kako je rekla u intervjuu za "Ekspres", najveći izazov u karijeri.

"Ovo je najkrupniji izazov do sada u mojoj karijeri. Cijeli život govorim kako neću u politiku, a onda uđem u nešto što je na gorem glasu od politike. Mislim naravno na srpski fudbal. Zato su se i prve reakcije mojih prijatelja i ljudi koji mi žele dobro svodile na pitanje šta ti to treba ili poruke budi oprezna, pazi se", rekla je Milka Forcan za "Ekspres".

Istakla je da prije nekoliko godina ovakav poziv ne bi prihvatila, ali da sada nakon nagovora Rasima Ljajića, ali i angažmana Predraga Mijatovića nije mogla da odbije priliku da se ukljući u rad privremene uprave. Takođe, to što je uprava privremena je bilo dio odluke.

"Sigurno je da u svemu ne bih učestvovala. Međutim, ovog puta poklopio se neki moj i privatni i životni tajming, tako da sam prihvatila izazov. Presudilo je i to što je poziv da se u sve uključim došao od gospodina Rasima Ljajića koji na javnoj sceni uživa ugled umjerenog, pristojnog i iznad svega stabilnog političara. Naravno, kada donosite ovakvu odluku, razmislite i o tome da li biste mogli da sarađujete i budete dio tima čovjeka koji vas poziva. Informacija da će u sve biti uključena i klupska legenda Peđa Mijatović kome će u tom timu sa jasno preciziranim zadacima pripasti sportski, odnosno stručni resor. Peđa Mijatović u kombinaciji sa Dankom Lazovićem, priznaćete, ne zvuči samo dovoljno prestižno, već je i garancija da su dio tima neki ljudi čija imena i prezimena u svetu fudbala imaju težinu", rekla je ona.

Vidi opis Bila kod Obame, sad zbog Mijatovića došla u Partizan: "Cijeli život neću u politiku, sad sam ušla u nešto gore!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

"Prvi odabir kadrova je dobro napravljen, svaki resor je pokriven. Međutim, moram da priznam da je na moju odluku da se u sve uključim uticalo i to što je riječ o privremenom organu. Sve ne bih prihvatila da je u igri bila funkcija s dužim rokom trajanja s obzirom na to šta nas u narednom periodu sve čeka u smislu velikih teškoća, pritisaka i svega drugog. Mi zapravo imamo legitimno vrijeme od šest mjeseci da prepoznamo da li i zaista možemo nešto da radimo i uradimo i koliko brzo idemo naprijed."

Zbog nagomilanih dugova i velikih problema koji su se desili u klubu prethodnih godina bilo je čak riječi i o gašenju Partizana! To je nešto što je za Milku Forcan, iako je upoznata sa stanjem u klubu, potpuno nezamislivo.

“To su riječi, u stručnim i bitnim krugovima pominjale su se dva puta, koje su meni kao nekom ko voli i navija za Partizan zvučale strašno. Naprosto zato jer ne mogu da zamislim da se priča o gašenju kluba kakav je Partizan. Na kraju, i to je jedan od razloga zašto sam prihvatila rad u privremenoj klupskoj upravi. Ime je i dalje naš najveći resurs. Raspolažemo armijom navijača, njihovom ljubavlju i emocijom. Ja to i te kao dobro prepoznajem jer sam i sama dio te priče, taj navijač i neko ko je iz porodice navijača Partizana. To je nemjerljiva vrijednost", završila je Milka Forcan.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!