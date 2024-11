"Nije kataklizma u Partizanu... Gore je!" Mijatovića zaboljela glava od ovog pitanja, ali odgovorio je

Predrag Mijatović je govorio i o budžetu, dugovima i planovima Partizana za naredni prelazni rok.

Izvor: RTS/Screenshot

Predrag Mijatović je otkrio da ga je zapravo Gordan Petrić prvi nagovarao da dođe u Partizan, govorio je i o radu privremene uprave i planovima da se legende vrate u klub, a kada je upitan za budžet, finansijsku situaciju i dugove nije krio da je situacija alarmantno loša.

"Jao Gorislave, moram li sada da ti odgovaram na ta pitanja... A vidim da moram", rekao je Mijatović gostujući u "Oku" na "RTS-u", pa nastavio: "Situacija naša što se tiče finansija, što se tiče ekonomija neću da kažem kataklizmična... Gora od toga! Mi sada moramo da donosimo one najnepopularnije mjere. Da štedimo novac, da režemo troškove. Da pokažemo svim potencijalnim i sponzorima i finansijksim instutucijama koje su neophodne da smo krenuli u reprogam, u sistematizaciju. Da uštedimo gdje god možemo. I to radimo. Donijeli smo mjere, ne samo da se smanjuju plate, nego u tom sportskom sektoru koji je finansijski najopterećeniji. Da tu shvatimo da moramo neke stvari da dovedemo u red. Kako? Smanjivanjem plata. Postigli smo da mnogi naši treneri i zaposleni samoinicijativno se odriču zarada. Moramo da pokažemo dobru volju i da privučemo sve potencijalne sponzore i finansijske institucije da nam pomognu. Oni vole Partizan i žele da pomognu, ali moramo da uradimo sve da ih privučemo"

O dugu se pričalo i kada je tek došla nova uprava u klub i istaknuto je da je on oko 60.000.000 evra. Zbog toga je prva mjera koja je napravljena sistematizacija i nažalost to znači da će određeni zaposleni morati da se odreknu plata i poslova.

"Dug je ogroman, otprilike koliko je budžet Crvene zvezde, šezdesetak miliona. I to je naša realna situacija. Idemo u pravcu da pokažemo da možemo da uštedimo, nauštrb nekih ljudi koji će možda i ostati bez posla. Sve za dobrobit Partizana. Došli smo da radimo bez nadoknada, niti ću ja imati platu ikada i ako ostanem jer nikada nisam ni ovdje zarađivao novac u Srbiji. Danko će možda jednog dana imati kao direktor jer je to naravno njegov posao", naglasio je proslavljeni fudbaler i bivši prvi operativac Real Madrida.

Navijači ipak traže rezultat što prije, već dugo se čeka trofej, titula, a sada nema ni Evrope. Ipak Mijatović je, iako svjestan toga, zamolio navijače da imaju strpljenja.

"Ići ćemo u tom pravcu i ja sam toga svjestan. Navijači uvijek traže rezultat, prvo sportski, pa onda i svi drugi rezultati. Imamo plan da napravimo cilj kratkoročni ka oporavku finansijskom i sportskom. Ja sam svjestan da dolazi prelazni rok u januaru i ja radim već na tome, na tome da tražim usluge. Jer nažalost nemamo ekonomsku situaciju da mogu da odem na tržište i kažem treba mi to. Imam odlične veze, ali tim vezama moram da pokažem da ja imam plan. Da tom nekom igraču dam nešto da ga motivišem. Pa tom klubu moram da dam dio neke plate. Obezbijedićemo sredstva za to. Ako treba da se dogovorim sa nekim igračima da im kažem da se ne računa na njih i njima moram da dam neku ponudu, da se dogovorimo da raskinemo ugovore. Milion nekih stvari koje nismo prouzrokovali, ali moramo da ih rješavamo. Imam utisak da se Partizan godinama urušavao, a to se nije vidjelo jer je sportski imao neke rezultate. Sada kada nas nema u Evropi, sada se baš urušio. Sada je najteža situacija u istoriji kluba. Znam da su navijači nestrpljivi i ja sam nestrpljiv, ali nama treba vremena. Ali to nije tako lako. Zato ja apelujem na navijače da budu uz nas", završio je on.