Zoranu pukla kost, doživio strašnu sudbinu poslije kobnog meča Partizana: "Sačekala me najteža kazna zbog toga"

Zoran Racić bio je veliki talenat Partizana, a brutalan start Jusufa Hatunića praktično mu je završio karijeru. Nevjerovatnom igrom sudbine, Hatunić je potom zaigrao u Humskoj i ostavio neizbrisiv trag.

Karijera Zorana Racića, igrača Partizana iz sedamdesetih godina, među navijačima crno-bijelih sa dobrim pamćenjem ostala je primjer tužne fudbalske priče. Ivanjičanin rođen 1954. godine nastupao je za klub iz Humske u sezonama 1973/74 i 1974/75 i bio je saigrač velikanima kluba poput Moce Vukotića, Ivana Golca, Radomira Antića, Nenada Bjekovića...

Imao je samo 20 godina kada je u oktobru 1974. godine na stadionu u Humskoj igran meč Partizan - Sloboda Tuzla. Nakon pola sata fudbala, defanzivac Slobode Jusuf Hatunić pregrubo je startovao na Racića i prema izvještajima prisutnih novinara prelom kosti čuo se i na tribinama.

Izvještač beogradske "Politike" Rade Stanojević je kompletan izvještaj sa utakmice posvetio toj strašnoj povredi. "U 31. minutu, half Slobode Hatunić namjerno grubim, pogibeljnim startom 'đonom', slomio je nogu mladom halfu Partizana Raciću. Bora Đorđević je u tom trenutku dotrčao da pomogne svome drugu, ali kada je vidio otvoreni prelom desne potkoljenice – uhvatio se za glavu i otrčao dalje, ne mogavši da gleda žalostan ishod jednog siledžijskog starta", napisao je Stanojević.

Hatunić je bio napadan, kritikovan i nigdje nije mogao da pobjegne od svog pogibeljnog starta.

"To je sigurno najgori period u mom životu. Nema te uvrede i pogrdnog nadimka kako me ljudi nisu nazivali tih mjeseci. Čak i u Tuzli, gdje je Partizan imao mnogo navijača. To je najstravičniji sud koji postoji, taj sud javnosti kojem sam bio izložen. Najstrašnija kazna, najkrvavija. Milion puta sam poželio da se to meni dogodilo, da je neko meni slomio nogu. Morao sam da se krijem kada hodam. Išao sam sporednim ulicama, jer uvrede su stizale sa svih strana", rekao je Hatunić.

Igrom sudbine, Hatunić je 1976. godine došao u Partizan, kao navijač tog kluba i velika želja crnog-bijelih za odbranu budućeg prvaka.

"Musa" Hatunić je bio jedan od lidera ekipe koja je 1978. osvojila titulu primivši samo 19 golova, ušao je i u reprezentaciju Jugoslavije, potom igrao za Galatasaraj, Rad... Preminuo je u maju 1991. godine sa samo 40 godina.

"Publika mi je oprostila, ali štampa dobrim dijelom nikada. Štampa mi je slomila sve kosti. Isjekla me na parčiće, oglasila me grubijanom, razbijačem, udaračem, pa čak i kriminalcem", govorio je Hatunić o startu na Raciću koji mu nikad nije bio oprošten.

Sa druge strane, Racić više nikad nije zaigrao za Partizan. Kada se oporavio, pješke je krenuo ka stadionu i okliznuo se, a tom prilikom mu je noga naprsla na mjestu na kojem je već postojao prelom i bio je to kraj njegove karijere. I on je preminuo mlad, 10. marta 2003. godine i poslije Partizana više nigdje nije igrao.