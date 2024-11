Bomba u Humskoj šokirala Partizan! Radnički maestralnim golom došao do boda

Ben Hasin postigao je gol za izjednačenje u Humskoj.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Partizan je u Humskoj dočekao Radnički u 15. kolu Superlige Srbije. Meč je završen neriješenim rezultatom 2:2, činilo se da pobjeda crno-bijelih nije upitna pošto su do 33. minuta imali 2:0, ali je Slobodan Simović malo prije kraja prvog poluvremena smanjio zaostatak. Izjednačujući gol za Radnički je postigao Ben Hasin u 83. minutu i to je ujedno bio najljepši pogodak na meču.

Bevis je poveo loptu, a ispred njega se našao Ariaga. Potom je loptu zatražio Stankovski koji je bio odmah pored, ali je Bevis prepoznao da je bolje proigrati Hasina i bio je u pravu. Lopta je stigla do Tunišanina, a on je bez razmišljanja uputio ka mreži Partizana i pogodio. Radnički je stigao do izjednačenja i sada zaostaje samo tri poena za Partizanom na tabeli.

Ovdje možete pogledati gol:

Partizan Radnički 1923 Izvor: YouTube/TV Arena sport

Ovo je drugi gol Ben Hasina ove sezone, prvi je postigao protiv OFK Beograda. Radnički zauzima petu poziciju na tabeli Superlige, dok je Partizan četvrti.

