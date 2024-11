"Muka mi je zbog vrijeđanja Vučića, država nam daje vodu": Peđa Mijatović otkrio kada će tražiti pomoć za Partizan!

Predrag Mijatović se kao čelnik vratio u Partizan, a zatekao je tešku situaciju.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Trener fudbalskog kluba Partizan najavio je na konferenciji za medije meč protiv Radničkog iz Kragujevca, a odmah zatim pred novinarima se našao Predrag Mijatović. Novi čelnik tima iz Humske opširno je govorio o svemu što jennjegov tima zatekao kada je preuzeo funkcije, uz poseban osvrt na pomoć države za koju ističe da je kapitalna.

Po Mijatovićevim rečima, država daje vode Partizanu u ovom trenutku - pomogla je crno-bijelima 15. oktobra kako bi prošli UEFA monitoring, a nada se da će to biti slučaj i 15. januara kada je novi presek stanja u klubu. Bivši funkcioner Reala iz Madrida istakao je da Partizan u ovom trenutku ne bi mogao da se takmiči bez pomoći Srbije!

"Bodrite naš klub, ima divnih pjesama, pa meni su nekada govorili 'Mijate majstore'. Onog dana kada sam se obratio i pogledao navijače, meni se koža naježila. Ovdje sam i dalje popularan,mislio sam da su me zaboravili, ali ja neću da budem popularan. Moramo da se mijenjamo. Došao sam da krenemo zajedno da mijenjamo svijest. To je dobrobit ove insistucije. Gledam grb i naježim se, a ne volim da budemo mučenici. Ovaj klub je i dalje insistucija, i dalje te ježi kada se pojaviš, nije im nimalo lako kada igraju protiv Partizana. Nećemo samo da se krijemo, ja sam igračima insistirao samo na jednoj stvri, moraju da daju sve od sebe, da ostave zadnju kap znoja. Možemo da uradimo sve i da izgubimo, to je sport. Neću opraštati traženje alibija. Onda shvatiš da to nije tako, pa onda država nas pušta niz vodu, i onda vidim da država nama daje vodu. Tu su podaci, to gomila ljudi ne zna. Mene ne zanima ono što je preko puta, mene samo zanima moja kuća. Imali smo primjer, UEFA monitoring, neko i ne zna šta to znači, neću da objašnjavam šta je. Bez toga ne bismo mogli da se takmičimo, onda shvatim da prije nego što smo ušli u priču je država od 15. oktobra do dana današnjeg ozbiljno pomogla. Sljedeća stanica je 15. januar, gdje ćemo moći opet da tražimo pomoć, moram da izmislim da dovedem nekog igrača, kako ja to da uradim, ja sam spreman da ne tražim pomoć za sebe, da ne tražim pomoć za svoje ljude, nego samo za Partizan", rekao je Predrag Mijatović pred medijima.

I u narednom periodu će tim ljudi na čelu sa Rasimom Ljajićem, Dankom Lazovićem i Predragom Mijatovićem morati da zatraži pomoć Srbije. Peđa to ne krije, pa je sa konferencije poslao jasnu poruku navijačima Partizana - pitaće Aleksandra Vučića za pomoć, kako bi klub izašao iz finansijske krize!

"Moram da tražim pomoć od koga može da mi pomogne. Nama već godinama država pomaže. Znate ko je predsjednik ove države? Znate, ali nećete da mi kažete. Evo, ja ću da kažem, Aleksandar Vučić. Predsjednik ove države koja nam pomaže, on sa svojim timom ljudi nam pomaže, daju nam vodu 15. oktobra, nadam se će nam pomoći i dalje. Jedina negativna stvar je ta, zbog koje mi je bila muka, kada je bilo 20 hiljada ljudi, pojavljuje se to skandiranje u momentu kada gubimo utakmicu. To ne govore svi ljudi, samo neka grupa ljudi, onda njima mora da se kaže nemojte to da radite. Njima mora to da se kaže, ako nastavite to da radite onda zašto ste došli. Sada ćemo mi da šaljemo neke druge poruke. Stadion je mjesto da šaljemo podršku, sve ostalo imamo van stadiona da iskažemo svoje nastupe", ispričao je legendarni fudbaler.

Nekadašnji fudbaler Partizana i Real Madrida istakao je da ne poznaje Aleksandra Vučića. "Svaki put kada budem čuo 'Vučiću pederu', svaki put ću reagovati, i to nije neko dodvoravanje, ja sam došao da pomognem. Blizu sam kraja, nema namontiranih pitanja, ako i postoji pitanje na koje ne postoji odgovor, da ćemo zapisati pa kasnije dati odgovor. Moramo da promijenio svijest, i to moram da kažem zbog Partizana. Ja sam Vučića dva puta sreo, nemam nikakvu komunikaciju sa njim. Koja je to sada teorija, zašto? Mene je Rasim zvao preko nekih zajedničkih prijatelja, onda sam godinama imao ono 'ma nije momenat'. Onda sam odlučio da dođem. Ne želim da naši navijači budu koncentrisani na nešto što nije fudbal. Spreman sam da otvorim vrata za svakog navijača. Svi su protiv nas, jadni mi. Nije tačno! Iskreno vas molim da se koncentrišete na navijanje, na igrače, jer sutra može biti navijač Partizana predsjednik Srbije. Onda će komšije da smisle neku pjesmu? To smo negdje shvatili da nema više sudije su krive, niko nije kriv - mi smo krivi, sve se mijenja. Nije ni Vučić kriv, mi smo krivi!", rekao je Predrag Mijatović na kraju ovog dijela izlaganja.