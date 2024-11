Trener Partizana Savo Milošević najavio je utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Partizana će u nedjelju igrati meč protiv Radničkog iz Kragujevca, a ponovo se očekuje velika podrška navijača u Humskoj. Biće neophodna timu Sava Miloševića, koji je na konferenciji za medije najavio utakmicu protiv šumadijskog kluba i priliku da se nastavi pobjednički niz od kako je sjeo na klupu.

"Još jedna u nizu teških utakmica i novi derbi, gdje će nam biti potrebno da radimo sve ono što smo radili protiv TSC-a i Čukaričkog, možda i više. Problem nam je što dva igrača neće igrati zbog četiri žuta kartona - Ilić i Kovač, takođe i sa Nathom moramo da vidimo kakva će biti situacija, ali pronalazili smo rješenja na prethodnim mečevima i bilo bi dobro za nas da ostvarimo dobar rezultat, jer nam slijedi pauza, gdje možemo da popravimo neke stvari", rekao je Savo Milošević i osvrnuo se na podršku navijača:

"To bi bilo idealno, ne vjerujem da će biti u tom broju, ali vjerujem da će broj rasti iz meča u meč, a to zavisi od toga kako ćemo mi da izgledamo iz meča u meč. mislim da smo ispunili očekivanja, bilo bi značajno da i sutra imamo veliki broj navijača. Sigurno da to mnogo znači, jer je domaći teren bitan faktor".

Vidi opis Milošević hoće fudbalera Radničkog: "Nismo ga izgubili, možemo da ga vratimo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Upitan šta navijači mogu da očekuju od meča, Savo Milošević nije mogao da pruži konkretan odgovor. "Jako teško, nemoguće je predvidjeti, fudbal ne možete da predvididite u kom smjeru će ići meč. Igraju ofanzivan fudbal, znaju šta rade, sve zahvaljujući treneru, a rezultati koje postižu pokazuju da imaju kontinuitet, nešto slično kao protiv TSC-a i Čukaričkog. Još jedan nezgodan rival, razlikuju se i ne bih zalazio u detalje jer imamo i mi nešto gde želimo da ih iznenadimo. Pored izostanaka koje imamo, ovo će nam biti meč u rangu posljednje dvije utakmice. Ove posljednje dvije utakmice su nam donijele još bolji ambijent i veće samopouzdanje i nadam se da će nam domaći teren donijeti dobre stvari", rekao je trener Partizana.

Partizan će i u narednom meču Superlige imati problem sa mjestom štopera. "Za sada sam prezadovoljan načinom na koji je Kervin Arijaga odgovorio na toj poziciji, to nije novo za njega, on je godinu dana prije dolaska u Partizan igrao na toj poziciji, poznata mu je i dobro se snalazi tu. Ne mogu da odgovorim u kojem smjeru će ići sve, moramo da gledamo samo prvu narednu utakmicu i da dugoročne planove ostavimo za decembar", rekao je Milošević i dodao: "Ne bih otkrivao ko će igrati umesto Mihajla Ilića, pripremio sam prije dva dana".

Među najboljim igračima Radničkog iz Kragujevca su dvojica Partizanovih igrača na pozajmici - Aleksa Janković i Bogdan Mirčetić o kojem se već mnogo pisalo. "Nismo ga ispustili, imamo opciju da ga vratimo, mislim da ćemo tu opciju iskoristiti. Kada je u pitanju strategija kluba, za razliku od ovoga što ja radim, jer treba da ide od meča do meča, kada krene prvenstvo sužene su vam mogućnosti. Mirčetića znam dugo, znam kakav je potencijal. Da ne zalazim u detalje, imamo opciju da ga vratimo u decembru, ako budem tu, potrudiću se da ga vratimo", dodao je Milošević.