"Kuća je srušena, morate prvo da sklonite šut": Rasim Ljajić otkrio čega se plaše ljudi u Partizanu!

Novi prvi čovjek Partizana Rasim Ljajić još jednom govorio o stanju u klubu.

Fudbalski klub Partizan nalazi se u najtežim trenucima klupske istorije, a Rasim Ljajić, Predrag Mijatović i Danko Lazović utrčali su u zapaljenu kuću kako bi pokušali da ugase požar. Srpski političar koji se već godinama ističe kao veliki navijač Partizana odmah je zasukao rukave i počeo da rekonstruiše klub iz Humske, ali će za potpunu stabilnost Partizana biti potrebno više vremena nego što je očekivao.

Nekoliko puta je Ljajić govorio koliko je teška situacija u Partizanu, a ovog puta je istakao i da je teža nego što je mogao da zamisli. Gostujući u jutarnjem programu RTS, Ljajić je pričao o problemima sa kojima se susreće svakodnevno, vjeri navijača Partizana i oštrim rezovima koje će nova uprava morati da napravi.

"Veliki teret nas je sačekao po dolasku i moramo da radimo uporedo na dva fronta. Bez sportskog dijela i rezultata je sav naš trud uzaludan i to je jedino mjerilo, makar mi napravili Dženeral motors od Partizana. Međutim, da bi se do tih rezultata došlo, potrebno je stabilizovati klub", počeo je priču Ljajić, pa dodao:

"Klub je trenutno u rasulu. To je kao da ste naišli na srušenu kuću i sada morate prvo da sklonite šut, kako biste je popravili. Situacija je mnogo gora nego što sam očekivao. Imao sam jednu viziju spolja, da postoji makar jedno zdravo jezgro, ali ga nema. Naročito su veliki infrastrukturni problemi".

Prvi čovjek Radne grupe koja rukovodi Partizanom ističe da ne zna koliko će vremena biti potrebno njemu i saradnicima. "Još uvijek nemam adekvatan odgovor na to kada će Partizan ponovo stati na noge. Međutim, vidimo svjetlo na kraju tunela i malim koracima moramo da idemo naprijed. Partizan je izgubio povjerenje, a evo otkako smo došli dobili smo anonimnu donaciju od 20.000 evra, jer ljudi vjeruju da bi stvari mogle da se promijene. Ne bismo se prihvatili ovoga da ne mislimo da možemo da pomognemo", rekao je Ljajić.

Prvi cilj Partizana mora biti formiranje tima koji može da bude konkurentan u Evropi. "Ako ne igramo Evropu, igraćemo ovdje po livadama. Evropa je neophodna, prije svega zbog finansija. Potrebna su nam dva dobra prelaznog roka, kako bismo došli do kvalifikacija i kasnije grupne faze", istakao je srpski političar.

Finansijska situacija je teška i zbog nje bi mogli da ispaštaju zaposleni, ali će država pomoći crno-bijele. " Država će nastaviti da pomaže i bez nje bi do sada bio stavljen katanac. Juče je donesena odluka o smanjenju plata od pet do 40 odsto. Teret ove krize mora da se jednako raspodijeli. Nekim ljudima ćemo morati i da se zahvalimo na saradnji, jer je to jedini način da se stvar riješi. Ja se osjećam neprijatno kada dođem u klupske prostorije. Osjećam da nisam dobrodošao jer se ljudi plaše od racionalizacije i prilično su podozrivi. Ja razumijem da se plaše, ali ako će Partizan da preživi, bolje je biti ranjen nego poginuti", zaključuje Rasim Ljajić.