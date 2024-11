"Trebalo je to da uradimo prije 20 godina!" Savo Milošević odgovorio na najbitnije pitanje o Superligi!

Trener fudbalskog kluba Partizan smatra dobrom idejom smanjenje Superlige.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Partizana nisu uspjeli da pobijede Radnički iz Kragujevca u 15. kolu Superlige Srbije, pošto je Ben Hasin u Humskoj majstorijom postavio konačnih 2:2. Bio je to prvi meč bez pobjede za crno-bijele od povratka Sava Miloševića na klupu njegovog nekadašnjeg tima.

Trener Milošević nakon meča je analizirao meč, pomenuo situaciju sa povrijeđenim igračima i posebno hvalio Ibrahima. Upitan je nekadašnji reprezentativac za trenutno najbitnije pitanje srpskog fudbala i imao je spreman kratak, ali veoma efektivan odgovor.

"Mislim da smo propustili svoje šanse u prvom poluvremenu, pored dva postignuta gola imali smo još tri-četiri zicera. Mislim da bi treći gol prelomio utakmicu. Nismo uspjeli. To je rezultiralo da u drugom poluvremenu malo više igramo u strahu i ekipa Radničkog je to znala da iskoristi. Nemam zaista šta da zamjerim. Momcu su dali sve od sebe. Posljednja četiri meča su bili jedan za drugim komplikovani. I sa tri pobjede i neriješenim mislim da možemo biti zadovoljni. Naravno da uvijek ima stvari za popravljanje. Dobro je da imamo sad pauzu. Malo da se odmorimo i da neke stvari korigujemo, ali sve u svemu generalno prošli smo jedan jako težak period, zaključno sa večerašnjom utakmicom uspješno, s obzirom na situaciju u kojoj smo bili i u kojoj je bila ekipa. Ja sam zaista prezadovoljan. Momci su i danas pokazali karakter u drugom poluvremenu. Bilo je jako teško psihološki da se ostane u utakmici", rekao je Milošević u prvoj izjavi nakon utakmice.

Prvi utisci nakon meča u Humskoj. Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd

Partizan bi u narednom periodu mogao da ima problema sa povrijeđenim igračima.

"Natho nije mogao da izdrži 40 minuta, povrijedio se Zahid. Sve su neke stvari koje je definitivno utiču ovu ekipu. Oni su bitni igrači, ali nikad nisam tražio opravdanja u tim stvarima. Đoleta sam zaboravio da spomenem. Vidjećemo, ne mogu sad zaista ništa. Vjerovatno za par dana ćemo znati konkretnije koja je situacija. Zato i kažem, dobro je da sad imamo pauzu. To je istovremeno i znak da smo zaista dali sve od sebe", ispričao je Savo Milošević.

Posebno je nekadašnji napadač Partizana govorio o jednom od najboljih igrača tima. Bilo je riječi o Ibrahimu Zubairuu.

"To je momak koji ima 20 godina. Njegov kontinuitet je već ozbiljan. Prosto je nemoguće. Ni najbolji igrači na svijetu ne donose odluke dobre u svakoj utakmici, a kamoli ne sa 20 godina. Očekujemo od njega baš svaku utakmicu da griješi. I on i dalje i danas bio naš najopasniji igrač. Šanse nekad iskoriste, nekad ne, ali on je dijete koji ima ogroman potencijal. I samo u tom smislu treba gledati, naravno da će donositi neke pogrešne odluke, ali donose pogrešne odluke i Zahid i Natho. Kamoli on", istakao je Milošević.

Upitan je Savo Milošević i za ideju koja se posljednjih dana čuje sve glasnije u srpskom fudbalu. Novi generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko zalaže se za skraćivanje elitnog ranga srpskog fudbala sa 16 na 12 timova i to u roku od dvije godine.

"Trebalo je to da uradimo pre 20 godina", izjavio je Savo Milošević.

Očigledno je bivši napadač Partizana i reprezentacije još tokom igračkih dana smatrao da je elitni rang previše glomazan. Imajući to u vidu, Branko Radujko bi mogao da dobije podršku iz Humske za reformu koja je već najavljena u Superligi.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!