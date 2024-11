Mijatovića ubijedio da dođe u Partizan, tek poslije pričao sa Rasimom: Njemu je bilo jako stalo da se približim

Predrag Mijatović je otkrio ko mu je prvi predočio ideju da dođe u FK Partizan.

Nova uprava na čelu sa Rasimom Ljajićem je stigla u Partizan, a jedan od ključnih ljudi u timu koji sada radi u crno-bijelom klubu je i Predrag Mijatović. On je zajedno sa Dankom Lazovićem zadužen za sportski sektor i sada su ga u magazinu "Oko" na "RTS"-u podsjetili da je gostujući prije nekog vremena u istoj emisiji ipak rekao da se u tom trenutku ne vidi u Humskoj.

"To je bilo prije šest godina, u tom trenutku tada je to bilo potpuno nemoguće. Ja sam do skora pričao da je to potpuno nemoguće, ali ja sam brzo prelomio", rekao je Predrag Mijatović, pa je otkrio sa kim je to prvi put pričao o ideju da se angažuje u klubu za koji je nekada igrao.

"Na ovu temu sam prvi put razgovarao konkretno i direktno sa nekakvom idejom da zašto da ne sa Gordanom Petrićem. On je veliki Partizanovac i njemu je bilo jako stalo da čakse približim Partizanu. Međutim ni on u najluđim pozitivnim razmišljanjima, ali ni ja nisam mislio da će da se desi sada i ovako na brzinu. Međutim desilo se. Ali to je ono što se meni dešava stalno u životu. Da ja neke odluke više donesem srcem i to uvijek budu prave odluke."

Istakao je da nema nikakav strah od toga šta će se desiti i da je ubijeđen u ispravnost odluke da se vrati u Humsku poslije mnogo godina. "Ja nemam nikakav strah, apsolutno sam siguran da sam donio pravu odluku. Prihvatam sva mišljenja, ali imam svoj put. Rasim je takođe imao jako dobru ulogu da iskreno priča, da iskreno razgovaramo, da vidimo u kom pravcu moramo da idemo. Meni je u životu iskrenost bila jako bitna stvar. Poslije idu druge stvari, ali on je to uradio fenomenalno", rekao je Mijatović, a na pitanje da li je Ljajić prvi političar sa kojim je razgovarao rekao je: "Apsolutno. Ja čak njega nisam poznavao. Mi smo se upoznali prije 25-26 dana. Ja sam mu postavio nekoliko pitanja, da vidim u kom pravcu. Evo krenuli smo i nećemo stati!"