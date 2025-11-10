Ne može da igra za reprezentaciju zbog problema sa vakcinom: Argentina će morati bez majstora iz Atletika

Hulijan Alvarez ne može da igra za reprezentaciju Argentine protiv Angole zbog određenih problema sa vakcinom.

Izvor: Guillermo Martinez/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentina je apsolutni favorit protiv Angole i to je svima jasno, ali na tom meču neće moći da računa na Hulijana Alvareza. Jedan od najboljih argentinskih fudbalera ima probleme sa vakcinom i zbog toga mu je zabranjen ulazak u Angolu. Nije jedini na tom spisku.

"Hulijan Alvarez, Đulijano Simeone i Nauel Molina neće ići na turneju sa reprezentacijom. Nemaju potrebnu vakcinu za ulazak u Angolu", napisao je argentinski novinar Gaston Edul.

Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina son bajas de la gira de la Selección Argentina por no tener las vacunas para entrar a Ángola. — Gastón Edul (@gastonedul)November 10, 2025

U pitanju je prijateljska utakmica koja je zakazana za 14. novembar. Imaće Argentinci dovoljno jak sastav i bez njih, ali je svakako najveće ime na spisku onih koji nedostaju upravo Alvarez koji briljira u dresu madridskog Atletika ove sezone.