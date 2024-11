Vico Zeljković izabran za člana Predsjedništva Olimpijskog komiteta BiH!

Trenutni predsjednik bh. kuće fudbala izabran u novi saziv Predsjedništva OK BiH.

Izvor: Olimpijski komitet BiH

Vico Zeljković, aktuelni prvi čovjek Fudbalskog saveza BiH, imenovan je danas za jednog od članova Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

OK BiH je ovog čevrtka održao je 6. Generalnu skupštinu na kojoj su prezentovani i jednoglasno usvojeni dokumenti "Rekapitulacija aktivnosti OK BiH u mandatnom periodu 2020-2024" i "Rekapitulacija finansijskih tokova OK BiH u mandatnom periodu 2020-2024".

Time je završen mandat dosadašnjeg Predsjedništva, koji su u protekle četiri godine činili Marijan Kvesić, Milanko Mučibabić i Izet Rađo.

Sjednica je završena svečanim činom promovisanja počasnih članova OK BiH.

Kvesić i Mučibaćić su donijeli odluku da ne žele da se kandiduju za novi mandat, pa su na prijedlog aktuelnog prvog čovjeka bh. olimpizma Izeta Rađe promovisani u počasne predsjednike Olimpijskog komiteta BiH. Na njihove pozicije u Predsjedništvu imenovani su Vico Zeljković i Davor Komšić.

"Prije svega želim da se zahvalim na ukazanom povjerenju i nadam se da ću ga u potpunosti opravdati . Ovo je za mene velika čast, ali ujedno i obaveza. Shvatam ozbiljno sve zadatke koji su pred nama. Svu energiju, znanje i iskustva koja sam stekao tokom rada u privredi i sportu, nastojaću da prenesem i u Olimpijski komitet BiH, koji ćemo nastojati dodatno da modernizujemo i unaprijedimo. Još jednom hvala svima koji su mi ukazali poverenje, ali i onima koji to nisu uradili. Pred nama je težak i zahtjevan put, ali svi smo na istom, zajedničkom zadatku i ne sumnjam da ćemo ispuniti sve ciljeve koje zacrtamo", napisao je Zeljković na društvenim mrežama.

Izvršni komitet OK BiH, kao članovi Skupštine OK BiH, čine: Tanja Karišik-Košarac, Hamza Alić, Tomislav Cvitanušić, Kornelija Leko, Franjo Zadro, Nikola Stanković, Suad Kaknjo, Slobodan Grahovac, Nihad Selimović i Ivan Brkić.

Nadzorni odbor OK BiH čine Tarik Kurbegović, Toni Zorić i Milutin Popović, u Sud časti i sportske arbitraže su Ivan Lakić, Mirsad Pajević, Mladen Vuković, Brane Srdić i Branislav Stojkić, dok Komisiju za antidoping kontrolu čine Vladimir Kezunović, Selen Balić i Emir Dautović.

(mondo.ba)