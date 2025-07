Vladan Milojević ispričao da izuzetno poštuje Linkoln, šampiona Gibraltara, pa da zbog toga ne želi da uopšte potencira priče o ubedljivoj pobedi.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je pobijedila Linkoln 1:0 u prvom meču kvalifikacija za Ligu šampiona, a potvrdu prolaska pokušaće da ostvari na stadionu "Rajko Mitić" (utorak, 21.00). Očekuje se daleko ubjedljivija igra i veliki broj golova, međutim Vladan Milojević ne želi da o toj temi uopšte priča pred meč i ukazao je veliko poštovanje šampionu Gibraltara.

"Izuzetno cijenim svaku ekipu protiv koje igram. Tako sam vaspitan. Morate da poštujete protivnika, niko nije dobio prije utakmice, meni je u glavi je da imamo respekt prema šampionu bilo koje države. Samo razmišljamo da odigramo dobru utakmicu i da se prođe, a kako će da dođe - to možemo poslije utakmice", naglasio je Vladan Milojević u današnjem obraćanju, ističući da ni on, kao ni niko od njegovih saradnika, nije gledao duel Leha i Brejdablika i da se ne razmišlja o idućem rivalu.

Takođe, istakao je da će uslovi za igru biti drugačiji u odnosu na Gibraltar, ali da to neće promijeniti previše stvari u igri Linkolna za koji kaže da je iskusna ekipa, koja zna kada da "napravi frku", kao što je to bio slučaj prije sedam dana.

Što se tiče sastava u kome će biti Zvezda, Vladan Milojević je izričito rekao da će jedino faliti Piter Olajinka, da je Rodrigao još pod znakom pitanja, kao i da će najvjerovatnije Marko Arnautović zaigrati. "Biće u protokolu, a odluka o minutaži biće donijeta u dogovoru sa njim i fitnes trenerima", poručio je Milojević.

Vidi opis "To nećete čuti od mene, tako sam vaspitan": Milojević rekao kad će igrati Arnautović i Kostov Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Kada se ponovo potencirao "lagodan rezultat" što bi bila prilika da zaigra Vasilje Kostov, Vladan Milojević je objasnio da ni o tome ne razmišlja: "Ja ne mogu da se vodim sa tim, ako je ubjedljiva igra, vođstvo... To ne postoji u sportu i ja to ne prihvatam. Razumjećete me. Kostov će dobijati prilika koliko mi odlučimo da treba da dobije. Treba da se razvija, da nema pritisak, da uživa u fudbalu, da doprinese Zvezdi, kako bi nam donio benefite. Što se tiče njegove igre, biće kontrolisani uslovi", poručio je trener Zvezde.

Uz poruku da još nije donio ko će zamijeniti Seola u Beogradu, dodao je i da se priča o pojačanjima: "Sportski sektor radi užurbano i ja sam fokusiran samo na tim. Imamo neke planove, ali to nije tako jednostavno. Mislim da ćete biti blagovremeno obaviješteni", zaključio je.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:28 Porodica Marka Arnautovića na Marakani Izvor: Instagram/saraharnautovic Izvor: Instagram/saraharnautovic

(MONDO)