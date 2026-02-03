Darko Rajaković ulazi u istoriju NBA lige: Nevjerovatan uspjeh za Srbina, biće na Ol-staru

Darko Rajaković imaće veliku čast i privilegiju pošto će biti trener na predstojećem NBA Ol staru

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Darko Rajaković ulazi u istoriju NBA lige. Biće prvi srpski trener na klupi na Ol-staru. Biće dio spektakla na kom će učestvovati sve zvijezde NBA lige u Los Anđelesu. Zaista nešto nevjerovatno.

Stigla je potvrda iz najjače košarkaške lige na svijetu u kojoj se navodi da će Rajaković da predvodi Tim svijeta na Ol star meču 2026. godine i da je sa Torontom ove godine upisao skor od 30 pobjeda i 21 poraz. Sa njim će biti i članovi stručnog štaba Reptorsa.

Podsjetili su da je Rajaković radio kao trener u Srbiji, Španiji, Razvojnoj ligi, da je bio pomoćnik u Oklahomi, Finiksu i Memfisu i sada je dobio veliku čast i privilegiju.

Toronto Raptors head coach Darko Rajaković has been named by NBA Commissioner Adam Silver as head coach of Team World for the 2026 NBA All-Star Game.



A native of Serbia, Rajaković has guided the Raptors to a 30-21 record in his third season as their head coach.



Rajaković…pic.twitter.com/hMNTGQN63T — NBA Communications (@NBAPR)February 3, 2026

Ko će igrati na Ol-staru?

Ol-star meč igra se 15. febraura u Los Anđelesu i to u novom formatu, biće podijeljeni igrači iz Amerike i oni iz "ostatka svijeta". Tu je i Nikola Jokić, a pogledajte ko će sve učestvovati na meču svih zvijezda:

ISTOK: Janis Adetokumbo (Milvoki), Džejlen Braun (Boston), Džejlen Branson (Njujork), Kejd Kaningem (Detroit), Tajris Maksi (Filadeflija), Skoti Barns (Toronto), Džejlen Duren (Detroit), Džejlen Džonson (Atlanta), Donovan Mičel (Klivlend), Norman Pauel (Majami), Paskal Sijakam (Indijana) i Karl-Entoni Tauns (Njujork).

ZAPAD: Stef Kari (Golden Stejt), Luka Dončić (L.A. Lejkers), Šej Gildžes-Aleksander (Oklahoma), Nikola Jokić (Denver), Viktor Vembanjama (San Antonio), Deni Avdija (Portland), Devin Buker (Finiks), Kevin Durent (Hjuston), Entoni Edvards (Minesota), Čet Holmgren (Oklahoma), Lebron Džejms (L.A. Lejkers) i Džamal Marej (Denver).