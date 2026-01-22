Darko Rajaković napravio mašinu koja melje u NBA: U 24 sata dva "skalpa" i 267 poena Toronta

Sjajna partija Toronta i velike dvije pobede u Kaliforniji protiv Golden Stejta i Sakramenta.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Toronto Reptorsi igraju sjajno ove sezone i zaista može da se kaže da je Darko Rajaković napravio "mašinu". Kako drugačije objasniti dvije pobjede u samo 24 sata na dva teška gostovanja? Prvo je Toronto bio bolji od Golden Stejta (145:127), da bi potom pobijedio i na gostovanju Sakramentu (122:109).

Tako je Toronto u samo 24 sata postigao 267 poena i ostvario dvije velike pobjede koje su ga i te kako "podigle" nakon nešto slabijih izdanja protiv klubova iz Los Anđelesa - prvo Klipersa, pa Lejkersa.

Scottie B, BI and Mamu combined for 6️⃣8️⃣ POINTS in the Raptors’ win over the Kings!pic.twitter.com/S21g64dEn6 — TSN (@TSN_Sports)January 22, 2026



I prethodne noći blistao je Skoti Barns, novo NBA lice i otkriće Darka Rajakovića. Barns je ubacio 23 poena, imao je osam skokova i sedam asistencija, dok je isti košgeterski učinak imao i Brendon Ingram. Mamukelašvili je dodao 22, Kvikli 18, a Šid još 15, pa je jasno koliko raspoloženih igrača imaju Reptorsi koji prije svega dijele odgovornost.

Što se tiče Sakramenta, kod njega je prednjačio Rasel Vestbruk sa 23 poena, Zek Lavin je dodao 19, a Malik Monk je imao 17. Ujedno, ovo je bio treći uzastopni poraz za Kingse i polako možemo da ih otpisujemo iz trke za plej-in.

Što se Toronta tiče, trenutno je na visokom četvrtom mjestu sa skorom 27-19.

NBA rezultati 22. januar:

Šarlot - Klivlend 87:94

Boston - Indijana 119:104

Njujork - Bruklin 120:66

Memfis - Atlanta 122:124

Nju Orleans - Detroit 104:112

Milvoki - Oklahoma 102:122

Sakramento - Toronto 109:122

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:19 Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)