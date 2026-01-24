Napravila haos, pa se povukla sa Australijan opena: Naomi Osaka objavila zašto neće igrati

Naomi Osaka neće nastupiti u trećem kolu Australijan opena, a mnogi smatraju da nije riječ o povredi.

Izvor: YouTube/Australian open/printscreen

Japanska teniserka Naomi Osaka donijela je odluku da se povuče sa Australijan opena, samo dva dana nakon što je napravila veliki skandal tokom i nakon meča protiv rumunske igračice Sorane Kirstee. Nekada najbolja igračica planete, ali i višestruka grend slem šampionka, saopštila je svoju odluku samo nekoliko sati prije izlaska na teren.

Njen meč trebalo je da bude na programu na najvećoj pozornici, odmah nakon što Novak Đoković završi posao protiv Botika van de Zandshulpa. Ipak, meč protiv kvalifikantkinje Inglis neće se odigrati jer je Osaka objavila da zbog povrede ne može da nastavi takmičenje na prvom grend slemu sezone.

"Morala sam da donesem tešku odluku i povučem se kako bih pružila prekopotrebnu pažnju svom tijelu poslije prethodnog meča. Bila sam toliko uzbuđena da nastavim i ovaj pohod mi je značio najviše, slama mi srce što moram da stanem. Ipak, ne mogu da rizikujem da nanesem još štete svom tijelu, kako bih se što prije vratila na teren. Hvala na ljubavi i podršci, vrlo sam zahvalna svima koji su me prigrlili. Hvala mom timu koji mi uvijek čuva leđa, hvala organizatorima na ljubaznosti", napisala je teniserka koja ima četiri grend slem titule, od čega su dvije osvojene u Melburnu.

Kako je Osaka pravila haos u Melburnu?

Tokom meča prvog kola protiv hrvatke teniserke Antonije Ružić, japanska teniserka je imala kraći razgovor sa Srpkinjom Marijanom Veljović, koju je ubjeđivala da više ne treba da se igra. Bio je to samo uvod u ono što je radila u drugom kolu, kada joj je protivnica bila Sorana Kirstea iz Rumunije.

Njih dvije su imale sukob na mreži nakon završetka meča, a razlog je bilo ponašanje Japanke tokom poena. Obje su bile veoma nervozne, a Kirstea je Osaki zamjerila da ima manjak fer-pleja iako već godinama igra tenis na najvišem nivou. Osaka se izvinjavala na konferenciji za medije, ali je pitanje da li će Rumunka tako formulisane riječi shvatiti ozbiljno. U međuvremenu se oglasila i Rumunka, kojoj je ovo bio posljednji meč u karijeri u Melburnu.

Komentar na cjelokupnu situaciju imala je i Jelena Đoković, supruga najboljeg tenisera svih vremena. Ona je stala u zaštitu rumunske teniserke i istakla da je Naomi Osaka pokazala nepoštovanje prema protivnici u drugom kolu grend slema u Australiji.