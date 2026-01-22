"E moje drugarice, ništa ti kao ne znaš": Osaka se svađala sa Rumunkom, pa skoro zaplakala

Naomi Osaka ponovo napravila skandal na Australijan openu i to u posljednjem meču koji je Kirstea iz Rumunije odigrala u Melburnu.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Japanska teniserka Naomi Osaka plasirala se u treću rundu Australijan opena pošto je savladala Soranu Kirsteu iz Rumunije. Kao i u prvom kolu protiv Antonije Ružić, ponovo je Osaka imala dosta problema i slavila je u tri seta (6:3, 4:6, 6:2), a meč nije obilježila ni njena modna kombinacija, ni rezultat, a ni svađa sa sudijom.

Ovoga puta Naomi Osaka bila je u centru pažnje zbog manjka fer-pleja zbog čega ju je Kirstea prekorila, a onda se "hladno" rukovala sa njom na mreži. Čim se to desilo, Osaka je iznenađeno pitala: "Zbog čega si to uradila?". Pogledajte:

Vidjela je Kirstea da Osaki treba ipak da se "nacrta" šta je zgriješila, tako da joj je objasnila da se sa njom tako rukovala zbog nje same. Objasnila joj je da je pričala i bodrila se svaki put kad bi Kirstea promašila prvi servis, što smatra Rumunka da je zaista neprikladno.

"Pitaš me zašto? Zato što, moja drugarice, ne znaš šta je fer-plej. Toliko dugo igraš tenis, a ne znaš šta je fer-plej", rekla je više nego bijesna Rumunka.

Pogledajte i šta je radila Osaka između servisa Kirstee i kako je sutkinja odbila da interveniše.

Poslije svega, izgleda da je Naomi Osaka "žrtva" u svemu. Snuždenog lica stala je pred kamere kako bi dala izjavu poslije meča, da bi prvo pitanje bilo šta se dogodilo na mreži.

"Izgleda dosta toga je trebalo da uradim pošto je bila ljuta... Igrala sam dobro, imala sam dosta neiznuđenih grešaka, mislim da joj je ovo bio posljednji Australijan open i žao mi je što se naljutila. Sjajna je igračica. Mislim da je to bio problem, ali mogla je mene da pita... Čovječe, žao mi je", rekla je Osaka, kao da je zaboravila da se Rumunka žalila sutkinji.

U narednom kolu Osaka će igrati protiv Medison Inglis, domaće takmičarke inače 168. na WTA listi.

