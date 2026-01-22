logo
Osaka se izvinila Rumunki, ali ne zbog tenisa: "To sam prvo pomislila i bilo je tačno"

Osaka se izvinila Rumunki, ali ne zbog tenisa: "To sam prvo pomislila i bilo je tačno"

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Japanska teniserka Naomi Osaka javno se izvinila rivalki iz Rumunije Soran Kirstea, nakon što ju je pobijedila na Australijan openu i dala izjavu koja nije bila primjerena.

naomi osaka se izvinila soran kirstea ali ne zbog tenisa Izvor: Screenshot/Twitter/@TheTennisLetter, australian open/youtube

Japanska teniserka Naomi Osaka (28) ponovo je u središtu dešavanja. Trenutno 16. igračica svijeta bila je bolja od Rumunke Soran Kirstea, koja je vjerovatno posljednji put učestvovala na Australijan openu. Osaka je slavila (6:3, 4:6, 6:2), a problem ovog meča bilo je hladno rukovanje rivalke poslije poraza, što je očigledno iznenadilo Japanku, koja je poslije pobjede govorila i o ovom trenutku. Osaka se na konferenciji za medije izvinila, ali zbog izjave, dok ponašanje tokom meča ne vidi kao sporno.

"Samo sam pomislila 'Hm, to je zanimljivo.' I to je bukvalno bila tačna misao u tom trenutku", kratko je odgovorila Osaka koju je rumunska optužila da ne zna šta je fer-plej poslije toliko godina bavljenja tenisom. Razlog: tokom svakog promašenog prvog servira Soran njena rivalka se bodrila i pričala.

Ipak, Osaka je otkrila da joj ništa nije izgledalo nesportski tokom meča. "Nikada se ranije niko nije žalio na to, kad sam ja u pitanju. Takođe, sudija mi nije rekao da radim nešto pogrešno. Sudija je rekao da je sve u redu, pa sam pomislila 'U redu.' I to je otprilike bilo to. Mislila sam da smo to prevazišli", pojasnila je Osaka.

"Iskreno, nikada ranije nisam bila uključena u nešto ovako. Tako da ne znam da li bi trebalo da to ostavimo na terenu i da budemo u fazonu 'Hej, kako si?' Malo sam zbunjena, ali razumijem da su emocije kod nje bile vrlo jake. Takođe želim da se izvinim - mislim da su prve stvari koje sam rekla na terenu bile nepoštovanje, a ja ne volim da ne poštujem ljude. To nisam ja. Tako da, ako ona želi da razgovara o tome, onda ćemo razgovarati. Ali kada se ja bodrim u glavi, ne razmišljam da ću ometati drugu osobu", rekla je Osaka o sukobu.

Morala je Osaka detaljno da objasni šta misli pod nepoštovanje i doskočicu "na terenu". Zbog toga se osvrnula na izjavu poslije meča, s obzirom na to da nije imala priliku da razgovara sa rivalkom. "Nisam pričala sa njom, nisam je vidjela. Mislila sam na izjavu na terenu i mislim da sam tu mogla mnogo bolje da se izrazim."

Osaka je na Australijan openu u meču protiv Rumunke imala i jedan medicinski tajm-aut koji je zabrinuo njene navijača. Međutim, nema razloga za alarme u timu Japanke. "To je problem koji mi se povremeno ponavlja. Tako da, ako pogledate moju medicinsku istoriju, možete možda da se igrate pogađanja. Za mene je najvažnije što sam uspjela da izdržim i da u trećem setu odigram jako dobar tenis. Tako da pokušavam da sa tim osjećajem napustim teren i mislim o narednim danima", rekla je 16. igračica svijeta.

Šta je Osaka rekla poslije meča? 

Osaka se na konferenciji za medije izvinila rivalki i spomenula izjavu poslije meča, a evo o šta je rekla tik nakon pobjede: "Izgleda dosta toga je trebalo da uradim pošto je bila ljuta... Igrala sam dobro, imala sam dosta neiznuđenih grešaka, mislim da joj je ovo bio posljednji Australijan open i žao mi je što se naljutila. Sjajna je igračica. Mislim da je to bio problem, ali mogla je mene da pita... Čovječe, žao mi je", rekla je Osaka.

U narednom kolu Osaka će igrati protiv Medison Inglis, domaće takmičarke inače 168. na WTA listi.

Bonus video: 

Pogledajte

01:01:43
Priča za medalju: Aleksandar Komarov
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

