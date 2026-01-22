"Igram 20 godina, a vi se uhvatili za tih 5 sekundi": Rumunka pobJesnila i držala lekciju u Australiji

Nije željela Sorana Kirstea da se njen posljednji meč u Australiji pamti po svađi sa Osakom i zato je bilja ljuta.

Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Sorana Kirstea poražena je od Naomi Osake (2:1) u drugom kolu Australijan opena koji je obilježila i manja svađa njih dvije na mreži. Očekivala je Kirstea da će je ispitivati o tome na konferenciji za medije, tako da je već na prvi pomen Osake željela da "ugasi" diskusiju i poručila je da se nije dogodilo ništa bitno.

"Ne, sve je u redu. Samo smo kratko popričale. Ništa posebno se nije desilo", rekla je Sorana Kirstea koja je inače bila ljuta na Osaku zbog toga što je slavila glasno svaki put kada bi Rumunka promašila prvi servis:

"I ponovo, ne mislim da je to najvažnija stvar sa večerašnjeg meča. Večerašnji meč je za mene opet bio dobar. Osaka je bila dosta mnogo bolja od mene u završnici i zaslužila je pobjedu. To je sve što ću reći".

Naomi Osaka and Sorana Cirstea had some words at the net after their match at the Australian Open.



pic.twitter.com/pB1qyNoUAR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 22, 2026



Kao da tu mediji nisu shvatili šta je Kirstea željela da kaže, pa su "navaljivali" na nju da objasni šta se dogodilo na mreži, što su mogli da čuju i u prenosu, što je posebno razljutilo Rumunku koja im je rekla da od nje neće izvući ništa.

Naomi Osaka on the icy handshake with Sorana Cirstea at the Australian Open



“What did it take to get through that one?”



Naomi: “Apparently a lot of come ons that she was angry about. Whatever. She’s a great player. I think this was her last Australian Open. Sorry she was mad…pic.twitter.com/uCODMBfnKD — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)January 22, 2026



"Slušajte, ja neću govoriti o tome. Vidite, ovo je moj posljednji Australijan open. Igram već 20 godina i mislim da je u pitanju nešto mnogo veće od jedne petosekundne rasprave na kraju meča koju sam imala sa Naomi. Ovo je bio moj posljednji Australijan open i zato mislim da je trenutak za mene sada mnogo veći od priče o tih pet sekundi razgovora sa Naomi na kraju susreta", naglasila je Kirstea, kojoj se Osaka izvinila.

Novinari su insistirali da je to "bila drama", što je takođe Kirstea (35) demantovala:

"Ne, nije bilo nikakve drame. Bio je to samo petosekundni razgovor između dvije igračice koje su dugo na Turu. To ostaje između nas. I opet, za mene je ovo bio posljednji meč na Australijan openu, tako da bih voljela da se zadržim na tome."

Sorana Kirstea iz Bukurešta je trenutno 41. na WTA listi, a od ranije je poznato da će joj ova sezona biti posljednja u karijeri. Osvojila je tri titule i najbolji plasman joj je 21. mjesto, još iz 2013. Na Australijan openu je najdalje stigla do četvrtog kola, dok je na Rolan Garosu i US Openu stizala i do četvrtfinala.

"Ima mnogo, mnogo lijepih uspomena u Australiji. Uvijek sam voljela da igram ovdje. Volim tenis i za mene je nevjerovatno to što sam igrala toliko dugo. Veoma sam, veoma zahvalna što sam imala tako dugu karijeru. Naravno, pomalo sam razočarana večeras, jer mislim da sam mogla neke stvari da uradim bolje, ali samo jedna igračica može da pobijedi, a ona je to uspjela na kraju", rekla je Kirstea za kraj u Melburnu.

"I ponovo, veoma sam zahvalna Australiji. Prvi put sam došla ovdje sa 14 godina, kada sam igrala juniorski turnir. Nosim sa sobom predivne uspomene koje će zauvijek ostati sa mnom".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!