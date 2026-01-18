Žoze Murinjo odbrusio španskom velikanu: "Ne vodim Real, ne glumim u sapunicama"

Legendarni Žore Murinjo otkrio je da ne želi da bude novi trener Real Madrida.

Izvor: Valter Gouveia / Zuma Press / Profimedia

Reakcije u Real Madridu ne prestaju otkako je klub odlučio da se rastane sa Ćabijem Alonsom. Iako je za privremenog trenera postavljen Alvaro Arbeloa, jasno je da će on biti na klupi samo do kraja tekuće sezone. Klub se nalazi u problemu, navijači gube strpljenje, a novog trenera nema na vidiku. Ako je vjerovati legendarnom Žozeu Murinju, on sigurno neće preuzeti "kraljevski klub".

U medijima, posebno onima bliskim Realu, ali i među navijačima, ponovo se pojavilo ime Žozea Murinja kao potencijalnog povratnika na klupu španskog velikana. Trenutni trener Benfike upitan je da li postoji šansa da se vrati u Madrid, ali je odmah odbacio takve spekulacije, metaforom je svima stavio do znanja šta misli o situaciji u klubu koji je vodio od 2010. do 2013.

"Nemojte da me očekujete u sapunicama.Postoje dobre sapunice, ali su veoma duge - propustite jednu ili dvije epizode i izgubite nit. Ne računajte na mene, jer sapunice ne gledam", rekao je Murinjo.

Tokom njegovog mandata u Realu klub je osvojio jedno prvenstvo Španije, Kupa kralja i španski Superkup. Međutim, sada je njegov povratak samo u domenu maštanja, kako se čini. S druge strane, navijači su vrlo nezadovoljni - poslije dva poraza, najprije u Kupu Kralja, a prije toga i od Barselone, publika je u 20. kolu La lige umjesto podrške igrače dočekala salvama zvižduka.

Real je u domaćem šampiontu drugi na tabeli i ima 48 bodova, ali i meč manje od Barselone koja je prva sa 49. "Kraljevski klub" je ostvario 15 pobjeda, tri remija i dva poraza u La ligi. U Ligi šampiona ova ekipa trenutno je šesta sa četiri pobjede i dva poraza, što je dovoljno za 12 bodova na tabeli.

