logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Murinjo ostavio Fenerbahče u milionskim dugovima: Otkrivene su cifre, moraće da mu isplate milione

Murinjo ostavio Fenerbahče u milionskim dugovima: Otkrivene su cifre, moraće da mu isplate milione

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Žoze Murinjo ostavio je Fenerbahče u velikim dugovima, objavljene su i cifre o kojima se radi. Poslije razlaza sa njma preuzeo je Benfiku.

Fenerbahče dug Žoze Murinjo Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Žoze Murinjo (62) ostavio je Fenerbahče u dugovima. Tako tvrdi britanski list "San" koji se poziva na svoje izvore. U pitanju su milionski iznosi i to ne samo oni koji se tiču kompenzacije koju je dobio zbog raskida saradnje.

"Murinjo je ostavio Fenerbahčeu dug od 656.000 funti za hotel u kom je bio smješten. Sve to uz kompenzaciju od 13 miliona funti koju je dobio za prekid ugovora. Turci još uvijek otplaćuju njegov odlazak", navodi se u tekstu.

Murinjo nije dugo čekao na novi posao, pošto se vratio u domovinu i preuzeo Benfiku. Fener je umjesto njega angažovao Domenika Tedeska.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Fenerbahče Žoze Murinjo Benfika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC