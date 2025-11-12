Murinjo ostavio Fenerbahče u milionskim dugovima: Otkrivene su cifre, moraće da mu isplate milione

Žoze Murinjo ostavio je Fenerbahče u velikim dugovima, objavljene su i cifre o kojima se radi. Poslije razlaza sa njma preuzeo je Benfiku.

Izvor: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia

Žoze Murinjo (62) ostavio je Fenerbahče u dugovima. Tako tvrdi britanski list "San" koji se poziva na svoje izvore. U pitanju su milionski iznosi i to ne samo oni koji se tiču kompenzacije koju je dobio zbog raskida saradnje.

"Murinjo je ostavio Fenerbahčeu dug od 656.000 funti za hotel u kom je bio smješten. Sve to uz kompenzaciju od 13 miliona funti koju je dobio za prekid ugovora. Turci još uvijek otplaćuju njegov odlazak", navodi se u tekstu.

Murinjo nije dugo čekao na novi posao, pošto se vratio u domovinu i preuzeo Benfiku. Fener je umjesto njega angažovao Domenika Tedeska.