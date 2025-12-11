Murinjo pokazao Italiji da je i dalje tata: Srušio šampiona Serije A, Milinković-Savić nije očekivao gol petom

Benfika kod kuće pobijedila Napoli 2:0, za drugi uzastopni trijumf u Ligi šampiona

Žoze Murinjo je održao čas fudbalske taktike u Ligi šampiona, a njegova Benfika pobijedila je Juventus 2:0 u Ligi šampiona. Hrvat Franjo Ivanović glavom je asistirao Kolumbijcu Ričardu Riosu za gol za vođstvo 1:0 u 20. minutu, a konačnih 2:0 za domaćina postavio je u 49. minutu Leandro Bareiro, udarcem petom na Riosov centaršut sa desne strane.

Srpski golman Vanja Milinković-Savić nije uspio da reaguje u kratkom vremenu, jer je Bareiro šutnuo u punom trku iz neposredne blizine. Iako je u prvom dijelu "skidao" zicere domaćima, poput Ivanovićevog šuta u situaciji "jedan na jedan", najbolji čuvar mreže Italije nije uspio da spriječi poraz svog tima.

Benfika je ovim trijumfom osvojila i šesti bod u posljednja dva kola, jer je 25. novembra pobijedila i na gostovanju Ajaksu. Utisak je da ekipa u trećem mjesecu od njegovog dolaska na klupu ispunjava ono što "Posebni" traži od nje i zato se uključuje u trku za plasman u sledeću fazu. Za to vreme, u portugalskom prvenstvu zaostaje velikih osam bodova za liderom Portoom, koji je bez poraza ove sezone (12 pobjeda, jedan remi).

U Ligi šampiona je pred Benfikom još jedan veliki meč, protiv Juventusa u gostima 21. januara. Potom će na svom terenu 28. januara dočekati Murinjov bivši tim, Real Madrid.

Sa druge strane, Napoli vodi žestoku borbu za prvo mjesto Serije A iako je još prvi dio sezone i trenutno je izjednačen na čelu tabele sa Milanom.



