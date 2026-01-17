logo
Navijači Reala izgubili strpljenje: Cijeli stadion zviždao igračima, ne praštaju im brukanje

Navijači Reala izgubili strpljenje: Cijeli stadion zviždao igračima, ne praštaju im brukanje

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Fudbaleri Reala doživjeli su zvižduke od strane svojih navijača zbog nekoliko loših mečeva.

Navijači Reala zviždali igračima Izvor: Screenshot/Twitter/@FabrizioRomano

Bruka Real Madrida na terenu nije ostala neopažena. Navijači "kraljevskog kluba" riješili su da igračima stave do znanja šta misle o porazima u posljednja dva meča, te su ih u 20. kolu La Lige umjesto pozdrava dočekali zvižduci. Publika nije bila blaga, a samo bolja igra legendarnog kluba mogla bi da popravi stvari.

Očigledno je da se Real Madrid nalazi u krizi rezultata, najprije je Barselona slavila u čuvenom El Klasiku sa 3:2, a onda je ovaj tim ispao u osmini finala Kupa Kralja - nezapamćeno. Nakon odlaska Ćabija Alonsa reakcija na terenu nije bila sjajna, a debi Alvara Arbeloa ostavio je gorak ukus.

Pogledajte kako su navijači dočekali igrače Real Madrida: 

Umjesto podrške, navijači su riješili da radikalnim merama utiču na ekipu, te su tako fudbaleri Real Madrida pred izlazak na teren protiv  Levantea dobili salve zvižduka.

Real je trenutno drugi na tabeli Primere i ima 46 bodova, tri manje od Barselone. "Kraljevi" imaju 14 pobeda, četiri remija i dva poraza, a u Ligi šampiona ekipa se nalazi na sedmom mjestu, sa četiri pobjede i dva poraza.

Tagovi

Real Madrid fudbal

