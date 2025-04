Luka Modrić se potukao sa Ridigerom: Dosta mu je divljaštva, pred svima skočio na njega

Španci pišu o skandalu u svlačionici Reala.

Luka Modrić i Antonio Ridiger učesnici su tuče u svlačionici Reala, objavio je ekskluzivno španski tabloid Don Balon. Navodno, oni su se fizički sukobili poslije finala Kupa kralja u subotu uveče i bolnog poraza od Barselone od Sevilji, u produžecima utakmice za trofej.

Konačnom i odlučujućem golu Barselone, koji je postigao Žil Kunde, prethodilo je presječeno dodavnje Luke Modrića ka saigraču Brahimu Dijazu. Hrvat se uhvatio za glavu, mada je teško njega kriviti u toj situaciji.

Sa druge strane, Ridiger je bio van sebe na kraju utakmice i ponašao se apsolutno neprimjereno, jer je i kamera snimila kako je pokušao da se potuče sa uveliko kritikovanim sudijom Rikardom De Burgosom Bengoečeom.

Upravo je takvo ponašanje njemačkog fudbalera bilo razlog za njegov sukob sa Modrićem.

Modrić ga podsjetio koji grb nosi

"Atmosfera koja je bila podgrijavana prije utakmice kulminirala je nakon nje i na sastanku. Bilo je mnogo kontroverznih odluka koje su naljutile fudbalere Reala, među kojima i Ridigera. Nakon što je bio izveden iz igre on je izgubio živce i gađao je sudiju, pa je pokušao da ga i fizički napadne. Morao je da bude zaustavljen reakcijom nekoliko igrača Reala i stručnog štaba. To se nije svidjelo Luki Modriću i to mu je rekao u svlačionici", piše španski izvor.

"Poslije utakmice, dvojica igrača suočili su se u svlačionici i izbila je tuča koju su morali da zaustave drugi igrači i članovi stručnog štaba Karla Anćelotija, u nevjerici zbog toga šta se dogodilo. Hrvat je osudio Ridigerovo ponašanje i rekao mu je da je nevjerovatno šta je uradio noseći grb Real Madrida, dok drugi igrači nisu tako pogubili kontrolu u odnosu prema sudiji", navedeno je.

Ridiger je navodno odmah pobjesnio i uzvratio je Modriću prekorivši ga za nekoliko stvari, ali je potom shvatio šta je uradio i izvinio mu se pred svim igračima i pred članovima stručnog štaba. Da se kaje pokazao je i na društvenim mrežama, na kojima je poslije utakmice objavio izvinjenje zbog svog ponašanja.

Ridiger ide iz skandala u skandal

Izvor: Kiko Huesca/EFE

Rudiger bi zato mogao da bude kažnjen od četiri do 12 utakmica i to nije jedini skandal koji je napravio ovog proljeća

Prije mjesec dana, Ridiger je slavio dramatičnu pobedu protiv Atletiko Madrida tako što je gestikulirao potez nožem koji reže vrat. Nijemac je bio suspendovan na jedan meč zbog "kršenja osnovnih pravila pristojnog ponašanja", uz godinu dana uslovno, tokom kojih će dobiti oštriju kaznu ako se opet bude ponašao skandalozno