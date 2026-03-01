Rudar Prijedor i dobojska Sloga posustaju u borbi za opstanak

U nedjelju su odigrane dvije utakmice 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u Posušju i Širokom Brijegu, gdje su u borbi za opstanak deblji kraj izvukli prijedorski Rudar odnosno Sloga iz Doboja.

Iako je na početku proljećnog dijela sezone trener Rudara Perica Ognjenović podvukao da ekipa treba što prije da preda nekom “fenjer”, odnosno posljednju poziciju na tabeli, to se nije dogodilo ni nakon četiri odigrane utakmice.

POSUŠJE - RUDAR PRIJEDOR 1:0 (0:0)

Prijedorčani su danas na “Mokrom docu” u Posušju izgubili od direktnog konkurenta u trci za opstankom, a jedini pogodak za hercegovački tim postigao je Hoze Mulato u 73. minutu.

Marko Domančić je izbjegao ofsajd i centrirao u kazneni prostor, gdje se nalazio Kolumbijac, koji je smjestio loptu u mrežu – 1:0.

Taj pogodak bio je dovoljan da gosti zabilježe 12. poraz, pa prijedorska ekipa sada za sigurnom zonom zaostaje velikih pet bodova.

POSUŠJE: Šubarić, Ćurdo, Kerkez, Andačić, Petković, Čuić, Begić, Hanuljak, Živković, Majstorović i Mulato. Trener: Dario Bašić

RUDAR PRIJEDOR: Dubljanić, Danese, Romera, Garsija, Ricmajer, Bolivar, Puentes, Molina, Ronkal, Gasalija i Grbić. Trener: Perica Ognjenović

U drugoj utakmici nedjeljnog programa Široki Brijeg je ugostio pretposljednju Slogu iz Doboja i zabilježio novu pobjedu.

ŠIROKI BRIJEG - SLOGA 1:0 (0:0)

Dobojska ekipa je odolijevala na „Pecari“ do 62. minuta kada je domaći tim stigao do prednosti poslije odlične akcije. Najprije je po lijevoj strani lijepo prošao Ante Gagula i uputio povratnu loptu na sedam metara, a tu je odlično reagovao Mato Stanić i matirao golmana Sloge Filipa Erića - 1:0.

Kao i slučaju Prijedorčana, i izabranici Nedima Jusufbegovića su uknjižili 12. poraz i imaju isti broj bodova kao i Rudar, ali nešto bolju gol razliku pa nisu preuzeli „fenjerašku“ poziciju na tabeli.

I Dobojlije za zonom spasa zaostaju pet bodova i biće im izuzetno teško da osiguraju premijerligaški status i naredne sezone, ali ima još 13 kola do kraja i 36 bodova je u igri.

SLOGA: Erić, Žerjal, Božičković, Perković, Milanović, Redžić, Hasanović, Predragović, Tatar, Jović, Vidić. Trener: Nedim Jusufbegović

ŠIROKI BRIJEG: Josipović, Senić, Bagarić, Stanič, Gagula, Marko Stanić, Marsinjo, Sobol, Patrik Stanić, Tomić, Klepač. Trener: Damir Milanović







