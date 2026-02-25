logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako me Srbija pozove, to će biti ogromna čast": Vošin Brazilac spreman za istorijski korak

"Ako me Srbija pozove, to će biti ogromna čast": Vošin Brazilac spreman za istorijski korak

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Brazilac Lukas Baros mogao bi da dobije poziv selektora Veljka Paunovića.

Lukas Baros o igranju za Srbiju Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Brazilski fudbaler Lukas Baros progovorio je o mogućnosti da zaigra za fudbalsku reprezentaciju Srbije i tako postane prvi stranac u istoriji koji je obukao dres "orlova". Veljko Paunović želi da vrati kult reprezentacije i ostavi svoj selektorski pečat, pa nije isključeno da se odluči na ovaj radikalni korak.

Pozicija lijevog beka je deficitarna u reprezentaciji Srbije, a Baros već neko vrijeme bilježi zapažene partije u Vojvodini. Ukoliko stigne zvaničan poziv, neće imati dilemu.

"Dres reprezentacije je jedan od najvećih snova u karijeri, mislim da tako razmišljaju svi fudbaleri", rekao je Brazilac u intrervjuu za zvanični sajt Vojvodine.

Upitan je konkretno o interesovanju Srbije. 

"Ako ikada dobijem zvaničan poziv od selektora Srbije, to bi bila ogromna čast i veoma poseban trenutak u mojoj karijeri. Sam momenat da se moje ime pominje uz potencijalni poziv za reprezentaciju Srbije, već na to gledam sa velikom zahvalnošću i odgovornošću. To je znak da se moj rad prepoznaje. Fokusiran sam na to da nastavim da vrijedno radim za Vojvodinu, da se svakodnevno poboljšavam i da pustim stvari da se dešavaju prirodnim putem."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Srbija druga kuća

Srbi i Brazilci su bratski narod i sam as Vojvodine vidi dosta sličnosti i osjeća se sjajno u Novom Sadu.

"Da, vidim mnogo sličnosti između dva naroda. I Brazilci i Srbi su strastveni prema fudbalu, doživljavaju sport sa emocijama i intenzitetom. Na terenu postoji ta hrabrost, ta energija i ta posvećenost koje obilježavaju obje kulture. Van terena takođe osjećam snažan osjećaj porodice, gostoprimstva i jedinstva", rekao je i dodao:

"Ovdje sam bio veoma dobro prihvaćen i to me je od početka učinilo da se osjećam kao kod kuće. Na terenu, van njega, bukvalno na svakom koraku. I kada je tako, brzo se zavoli nova sredina i ona postane tvoj novi dom. U pravom smislu te riječi", zaključuje Baros.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lukas Baros fudbal Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC