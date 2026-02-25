"Ako me Srbija pozove, to će biti ogromna čast": Vošin Brazilac spreman za istorijski korak

Brazilac Lukas Baros mogao bi da dobije poziv selektora Veljka Paunovića.

Brazilski fudbaler Lukas Baros progovorio je o mogućnosti da zaigra za fudbalsku reprezentaciju Srbije i tako postane prvi stranac u istoriji koji je obukao dres "orlova". Veljko Paunović želi da vrati kult reprezentacije i ostavi svoj selektorski pečat, pa nije isključeno da se odluči na ovaj radikalni korak.

Pozicija lijevog beka je deficitarna u reprezentaciji Srbije, a Baros već neko vrijeme bilježi zapažene partije u Vojvodini. Ukoliko stigne zvaničan poziv, neće imati dilemu.

"Dres reprezentacije je jedan od najvećih snova u karijeri, mislim da tako razmišljaju svi fudbaleri", rekao je Brazilac u intrervjuu za zvanični sajt Vojvodine.

Upitan je konkretno o interesovanju Srbije.

"Ako ikada dobijem zvaničan poziv od selektora Srbije, to bi bila ogromna čast i veoma poseban trenutak u mojoj karijeri. Sam momenat da se moje ime pominje uz potencijalni poziv za reprezentaciju Srbije, već na to gledam sa velikom zahvalnošću i odgovornošću. To je znak da se moj rad prepoznaje. Fokusiran sam na to da nastavim da vrijedno radim za Vojvodinu, da se svakodnevno poboljšavam i da pustim stvari da se dešavaju prirodnim putem."

Srbija druga kuća

Srbi i Brazilci su bratski narod i sam as Vojvodine vidi dosta sličnosti i osjeća se sjajno u Novom Sadu.

"Da, vidim mnogo sličnosti između dva naroda. I Brazilci i Srbi su strastveni prema fudbalu, doživljavaju sport sa emocijama i intenzitetom. Na terenu postoji ta hrabrost, ta energija i ta posvećenost koje obilježavaju obje kulture. Van terena takođe osjećam snažan osjećaj porodice, gostoprimstva i jedinstva", rekao je i dodao:

"Ovdje sam bio veoma dobro prihvaćen i to me je od početka učinilo da se osjećam kao kod kuće. Na terenu, van njega, bukvalno na svakom koraku. I kada je tako, brzo se zavoli nova sredina i ona postane tvoj novi dom. U pravom smislu te riječi", zaključuje Baros.

