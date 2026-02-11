logo
Borac jedva do trijumfa nad Promom: Serija 7:0 slomila tim iz Donjeg Vakufa

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Banjalučani su teškom mukom savladali goste u Boriku.

Košarka Borac Promo Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

KK Borac Banja Luka je teže od očekivanog trijumfovao u Boriku nad ekipom Proma. Otpor gostiju iz Donjeg Vakufa crveno-plavi su slomili tek u posljednjim minutima, kada su serijom 7:0 nakon egala (60:60) postavili konačan rezultat.

Mnogo bolje su večerašnji susret u Boriku otvorili gosti iz Donjeg Vakufa, pa su poslije prve četvrtine bili u prednosti od 10 poena (10:20). Igrači Marka Šćekića su se, međutim, konsolidovali u drugom kvartalu, pa su prije ulaska u drugo poluvrijeme rivalu prišli na tri poena minusa (34:37).

Trajala je u trećem periodu rezultatska klackalica, poslije koje su gosti bili pet koraka (45:50) ispred Banjalučana, koji su četvrtinu odluke započeli serijom 7:0.

Mini-serijom Darka Talića, koji je spojio četiri poena, crveno-plavi su na dva minuta do kraja odmakli na 64:60. Promo nije uspio da priđe šutevima Nemanje Stankovića i Čarlsa Kornelijusa Lejna, da bi sve u ovom duelu postalo jasno nakon što je Dešon Kuper realizovao dva slobodna bacanja za 66:60 pola minuta prije kraja.

Upravo je Amerikanac prednjačio u taboru domaćih sa 16 poena. Talić se zaustavio na 15, dok je Makitan ostvario novi dabl-dabl u sezoni, postigavši 14 poena, uz isto toliko skokova.

U ekipi Proma, prvo ime bio je Reuf Livadić sa 16 poena. Dva manje imao je Otasovi Bertran Ijekekpolor, dok se 12 ostvario pomenuti Stanković.

(mondo.ba)

