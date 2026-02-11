Borac jedva do trijumfa nad Promom: Serija 7:0 slomila tim iz Donjeg Vakufa

Banjalučani su teškom mukom savladali goste u Boriku.

Izvor: Facebook/KK Borac Banjaluka

KK Borac Banja Luka je teže od očekivanog trijumfovao u Boriku nad ekipom Proma. Otpor gostiju iz Donjeg Vakufa crveno-plavi su slomili tek u posljednjim minutima, kada su serijom 7:0 nakon egala (60:60) postavili konačan rezultat.

Mnogo bolje su večerašnji susret u Boriku otvorili gosti iz Donjeg Vakufa, pa su poslije prve četvrtine bili u prednosti od 10 poena (10:20). Igrači Marka Šćekića su se, međutim, konsolidovali u drugom kvartalu, pa su prije ulaska u drugo poluvrijeme rivalu prišli na tri poena minusa (34:37).

Trajala je u trećem periodu rezultatska klackalica, poslije koje su gosti bili pet koraka (45:50) ispred Banjalučana, koji su četvrtinu odluke započeli serijom 7:0.

Mini-serijom Darka Talića, koji je spojio četiri poena, crveno-plavi su na dva minuta do kraja odmakli na 64:60. Promo nije uspio da priđe šutevima Nemanje Stankovića i Čarlsa Kornelijusa Lejna, da bi sve u ovom duelu postalo jasno nakon što je Dešon Kuper realizovao dva slobodna bacanja za 66:60 pola minuta prije kraja.

Upravo je Amerikanac prednjačio u taboru domaćih sa 16 poena. Talić se zaustavio na 15, dok je Makitan ostvario novi dabl-dabl u sezoni, postigavši 14 poena, uz isto toliko skokova.

U ekipi Proma, prvo ime bio je Reuf Livadić sa 16 poena. Dva manje imao je Otasovi Bertran Ijekekpolor, dok se 12 ostvario pomenuti Stanković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)