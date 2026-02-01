Peta uzastopna pobjeda Borca u šampionatu BiH: Dušan Makitan "dabl-dablom" srušio Orlovik

Košarkaši Borca zabilježili su peti vezani trijumf u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Nakon debakla od nikšićke Sutjeske u Banjaluci u Drugoj ABA ligi, crveno-plavi su zaliječili rane na gostovanju u Žepču, gdje su u bh. šampionatu upisali petu uzastopnu pobjedu!

ORLOVIK - BORAC 71:81 (20:15, 13:17, 19:20, 19:29)

Ipak, izabranici Marka Šćekića su do bodova stigli vjerovatno teže od očekivanog s obzirom da je Orlovik bio u najmanju ruku ravnopravan rival većim dijelom meča, odnosno do sredine četvrtog perioda, kada je Borac prelomio meč u svoju korist.

Prvu četvrtinu domaćin je dobio sa "plus pet", Banjalučani su do odlaska na odmor uspjeli da smanje na poen zaostatka, a i u trećem kvartalu se vodila vrlo neizvjesna borba. Posljednji period je takođe do sredine bio veoma izjednačen, a onda su crveno-plavi napravili seriju i odlijepili se na dvocifrenu razliku što je bilo dovoljno da stignu do pobjede.

Najzaslužniji za trijumf bio je Dušan Makitan, koji je upisao dabl-dabl učinak od 25 poena i 10 skokova, Balša Birotić je dodao 14 pogodaka, dok je koš manje zabilježio Darko Talić.

Edo Preldžić i Orhan Špago sa po 12 postignutih poena bili su najefikasniji u taboru Orlovika.







