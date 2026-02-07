Borac opravdao ulogu favorita protiv Radničkog: Novi dabl-dabl Dušana Makitana

Košarkaši Borca upisali su šestu uzastopnu pobjedu u prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Tim Marka Šćekića je u subotu uveče opravdao ulogu favoria protiv Radničkog, ali je tim iz Goražda "prelomljen" tek u posljednjoj četvrtini.

BORAC - RADNIČKI 83:74 (25:15, 18:24, 21:20,19:15)

Banjalučani su bolji ušli u utakmicu u dvorani "Borik" i na krilima raspoloženog Dušana Makitana stekli 10 razlike na isteku prvog perioda (25:15).

Gosti iz Goražda su potom u drugom kvartalu uspjeli da smanje rezultat nakon dobrih partija američkog dvojca Bredli Ezeviro - Džejkobi Rajt, pa se na odmor u poluvremenu otišlo s prednošću domaćih od samo četiri poena (43:39).

Prilično izjednačena borba vodila se i u trećoj četvrtini u kojoj je prvenstveno zahvaljujući Darku Taliću Borac sačuvao prednost, pa se u odlučujućih 10 minuta ušlo sa "plus pet" u korist banjalučke ekipe (64:59).

Crveno-plavi su na početku posljednjeg perioda napravili seriju 7:0 i poveli sa "+12", nakon dvije trojke Noe Alija Farakana i Srđana Adamovića, a dvocifrenu prednost su održavali sve do samog kraja utakmice u "Boriku".

Najefikasniji i najzaslužniji za pobjedu domaćina bio je Dušan Makitan sa novim dabl-dabl učinkom od 17 poena i 12 skokova, Srđan Adamović i Darko Talić su dodali po 12 pogodaka, a dvocifreni je još bio Miloš Kovačević sa 10.

Kod goraždanske ekipe najbolji su bili Adi Alikadić sa 17 koševa i Rajt sa četiri manje, a dvocifreni broj poena u timu Radničkog postigli su još Lukas Tejlor (12) i Ezeviro (11).

Do kraja regularnog dijela sezone ostala su još dva kola u kojima će banjalučki košarkaši gostovati Promu u Donjem Vakufu i dočekati trebinjski Leotar.







