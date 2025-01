Mirka Ivanića zaboljele velike greške Crvene zvezde: "Izvinjavam se navijačima, hvala što niste otišli na 0:3"

Iskusni vezista Zvezde oglasio se poslije poraza koji znači i kraj crveno-bijelih u Ligi šampiona

Vezista Crvene zvezde Mirko Ivanić teško je podnio poraz u meču protiv PSV Ajndhovena (2:3) u Ligi šampiona. Izvinio se navijačima za ono što su vidjeli u prvom dijelu meča, za katastrofalne greške odbrane i za golove gostiju poslije kornera u seriji. Na poluvremenu je bilo 3:0 i sve je bilo gotovo.

Da li bi sve bilo drugačije da je u prvoj šansi na utakmici, pri rezultatu 0:0, Šerif Endiaje dao gol ili dodao Ivaniću?

"Jao, to je toliko nezahvalno pričati sad... Šta bi bilo kada bi bilo, bilo bi i neozbiljno sa moje strane. Naivno smo primali golove, ali gledali smo dva-tri dana, dali su takve golove i u svom prvenstvu i najviše me boli što smo znali i bili pripremljeni na to, a opet smo posustali. Velika je to naša greška. Gledali smo snimke, skautirali, analizirali, a onda dođemo i primimo tri gola u prvom poluvremenu"

"Izvinio bih se navijačima za prvo poluvrijeme i zahvalio bih im se što su ostali i nisu otišli na poluvremenu. Došli su po hladnom vremenu da nas bodre, bilo je dosta ljudi i hvala im na tome".

Da li je Zvezda mogla da se vrati sa igračem manje u posljednjih 40 minuta?

"Mislim da smo morali da iskoristimo tu priliku, bilo je još 20-ak minuta do kraja, smanjili smo na 3:2, nismo bili pametni u posljednjih dvadesetak minuta, žurili smo u nekim situacijama, dopuštali im faulove, oni su to pametno koristili, i mi bismo tako radili u obrnutoj situaciji. Nismo bili pametni, nedostajalo je i sreće, ali morali smo pametnije da odigramo tih posljednjih 20 minuta i da izjednačimo".

Oproštaj je u Bernu sledeće nedelje.

"Čast je i zadovoljstvo igrati Ligu šampiona, trebalo bi da igramo i da se pokažemo u najboljem svjetlu, imaćemo podršku navijača, ispali smo, ali to ne znači da nemamo obavezu da budemo dobri".

