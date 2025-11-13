logo
Kraj sage u Barseloni: Bivši treneri Zvezde bili samo "dimna zavjesa" za prvog pika

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Barselona je donijela odluku oko novog trenera i vraća provjereno evroligaško ime na svoju klupu.

Ćavi Paskval novi trener Barselone Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Poslije nekoliko dana većanja Barselona je donijela konačnu odluku i imenovala je Ćavija Paskvala za novog trenera. Čekalo se ko će zamijeniti Đoana Penaroju, posle lošeg početka sezone i izgubljene svlačionice, pa su se tako u javnosti pojavljivala i imena dvojice bivših trenera Zvezde - Sferopulosa i Pešića - koji su izgleda bili samo "dimna zavjesa" za prvog pika.

Ćavi Paskval pristao je na brojne kompromise i preuzeo Barselonu u osetljivom trenutku iako rukovodstvo nije moglo da mu garantuje ništa od onoga što je tražio na početku pregovora.


Insistirao je na tome da dobije pojačanja, prije svega centra, ali nije dobio garancije da će se to promijeniti kada stavi paraf na ugovor do 2028, međutim uprkos tome rekao je "da". Izgleda da mu je jako stalo bilo da se poslije nekoliko godina vrati u Evroligu i vodi svoj omiljeni klub u kome je i stekao ime.

Ko je Ćavi Paskval?

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Španski trener koji je već vodio Barselonu od 2008. do 2016. godine, i pre toga još bio godinama u njenom sistemu, bio je ovog ljeta bez ugovora poslije rastanka sa Zenitom u kome je radio pet godina.

Tokom svog mandata u Barseloni, gdje je bio i trener "B" tima i pomoćni trener, osvojio je četiri titule u ACB ligi, tri Kupa kralja, četiri Superkupa, kao i Evroligu 2010. godine. Napustio je klub nakon osam uspješnih sezona i od tada njegova karijera nije išla uzlaznom putanjom.

Tagovi

KK Barselona Ćavi Paskval košarka

