Zvezda razbila Napredak na proslavi rođendana!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Zvezda proslavila 81. rođendan lakom i ubjedljivom pobjedom protiv Napretka iz Kruševca.

Superliga Srbije Crvena zvezda Napredak 4:0 Izvor: MN PRESS

Napredak iz Kruševca je došao u Beograd da pokvari rođendansku žurku, ali im je brzo postalo jasno da to neće biti slučaj. Aktuelni šampion Srbije i trenutni lider Superlige bio je ubjedljiv - Crvena zvezda je u prvih pola sata meča postigla četiri gola, riješila pitanje pobjednika i zatim mirno privela utakmicu kraju.

Odmah na početku je nakon Kataijevog udarca lopta od prečke i leđa golmana Balevića otišla u mrežu, a zatim su u narednim minutima pogađali Miloš Veljković, Marko Arnautović i Aleksandar Katai. Mogla je Zvezda i do još mnogo više golova na ovoj utakmici, ali je tempo opao nakon četiri postignuta pogotka.

Razlika u kvalitetu bila je očigledna, a ova dva tima su na poptuno različitim krajevima tabele. višestruki uzastopni šampion i najveći favorit za osvajanje prvenstva ove godine je Crvena zvezda, tim koji ima čak 50 bodova više od trenutno posljednjeplasiranog tima u prvenstvu. Napredak je praktično već otpisan i mnogi ga vide u Prvoj ligi Srbije naredne sezone.

