"Meta je svih klubova": Zvezdan Terzić progovorio o milionima za Vasilija Kostova

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Prvi čovjek Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je o ponudama za Vasilija Kostova i narednom prelaznom roku.

Zvezdan Terzić o ponudama za Vasilija Kostova Izvor: Prva/printscreen

Zvezdan Terzić je gostujući na "TV Prva" govorio o planovima kluba za budućnost, kao i o aktuelnoj sezoni. Crveno-bijeli su u dvomeču ispali od Lila u Ligi Evrope nakon poraza na "Marakani". Ipak, prvi čovjek kluba nije nezadovoljan.

"Nisam bio razočaran, bio sam ponosan na to koliko je Zvezda porasla, bili smo na korak od prolaska u osminu finala. Zvezda nikada nije od 1992. godine igrala evropsku utakmicu u martu mjesecu, ovo je bio prvi put da budemo na korak do istorijskog uspjeha. Možda smo premašili očekivanja, očekivali smo da tri puta pobijedimo Lil u tri mjeseca, to nije uspio ni PSŽ.

Od 22. januara do 26. februara smo odigrali 9 utakmica, Malme, Selta, derbi sa Partizanom, dvije utakmice sa Lilom. U to vrijeme nismo imali obezbijeđenu Ligu Evrope, bili smo bod iza Partizana sada smo na plus sedam. Čestitam Stankoviću, stručnom štabu i svim igračima. Rekao sam im još na prozivci "šlem na glavu, puške u ruke i u rov". Moramo izdržati. Da se vratimo na onaj pobjednički kolosijek. Nije valjalo možda samo prvo poluvrijeme protiv Lila u Beogradu. Sve je to fudbal, imali smo u sedam dana tri utakmice, veliko fizičko i emotivno pražnjenje. Mogu biti samo zadovoljan sa čitavim performansom, ovaj tim ima kvalitet i moć i nastaviće da raste. Pravimo sve jači i moćniji tim Zvezde. Imali smo 66 miliona evra prihod iz inostranstva od prodaje igrača, prodajemo igrače i ostvarujemo velike prihode. Stanković je rekao "Zvezda je porasla" od kako ja nisam bio tu, ima sve kvalitetnije igrače", istakao je on. 

Vasilija svi traže

Upitan je i za prelazni rok, a tu je moralo da se razgovara i o Vasiliju Kostovu. Tema je svih medija ovih dana, priča se o milionskim ponudama za njega koje crveno-bijeli redom odbijaju.

"Vidjećemo. Imamo mnogo interesovanja, prije svega za Kostova, meta je svih klubova. Nećemo da žurimo, ne izjašnjavamo se, mart je mjesec imamo vremena, tek u maju puni 18 godina. Rekao sam da ne žurimo. Pa i da ostane, ne žurimo. Procijenićemo šta je najbolje za njega i Crvenu zvezdu. Avdić, Zarić, Radanović... Donosićemo odgovorne odluke i šta je najbolje za interes Crvene zvezde. Šaljem poruku navijačima da će Zvezda imati bolji tim naredne sezone nego što će imati sada", obećao je Terzić. 

