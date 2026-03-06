Država spasila Monako u posljednji čas!

Kneževina Monako izbirisala je dug istoimenom košarkaškom klubu.

Izvor: MN PRESS

Brojni problemi potresli su Monako, neki od igrača žalili su se zbog kašnjenja plata, a onda je u javnost dospjela informacija i o dugovanju ovog kluba. Kneževima Monako izašla je u susret istoimenoj ekipi i izbrisala dug od 2,5 miliona evra, a evroligaš je dobio i jednomjesečno odlaganje ročišta.

Monako je kupio vrijeme, doduše vrlo kratko i zahvaljujući državi. Tim koji vodi Vasilis Spanulis uspio je da isplati dugovanja - plate, doprinose za socijalno osiguranje i plaćanja privremeno zaposlenim radnicima. Ipak, dobročinstvo Monaka neće dugo trajati - odmah je upozoreno da je pomoć privremena.

"Sud je imenovao povjerenika čiji je zadatak da napravi detaljan pregled finansijskog stanja ove kompanije. Na osnovu tog izvještaja, sud će na narednom ročištu, zakazanom za 3. april, odlučiti da li će Monako biti zvanično proglašen nemoćnim da plaća dugovanja, odnosno u stanju obustave plaćanja. Ukoliko se to dogodi, biće imenovan administrator, a klub bi tada praktično prešao pod potpunu kontrolu države, iako trenutno nije poznato kakvi su planovi vlasti za budućnost kluba", navodi se u tekstu "Bebasket".

Ono što je izazvalo interesovanje jeste činjenica da je država postigla dogovor sa dvojicom akcionara Aleksejem Fedoričevim i Oleksijem Jefimovim da se odluka o proglašenju nemoći Monaka odloži. Odluka o prodaji evroligaša mogla je biti donesena i već početkom marta, ali odlaganje koje je sud donio navodi na zaključak da trenutno ne postoji konkretan kupac ili investitor spreman da preuzme klub.

Ovakav scenario sugeriše da država trenutno pokušava prije svega da obezbijedi da klub završi sezonu 2025/26, ali ne nužno i da je spremna da pokrene novi dugoročni projekat muške košarke. Situacija oko kluba nije sjajna, a nije sjajna i u samoj ekipi - poraz Monaka od Fenerbahčea otkrio je karte koje su se vješto skrivale. Incident između Majka Džejmsa i Elija Okoba pokrenuo je lavinu komentara, a sve glasnije govori se i o ostavci Vasilisa Spanulisa.

Bilo kako bilo, Monako je i dalje konkurentan na tabeli Evrolige. Trenutno je 10. i ima skor 16-14.

