"Hajde da pričamo o zebrama": Avdija odgovorio na prozivke

Deni Avdija je poslije pobjede protiv Hjustona odgovorio na sve prozivke i priče o tome da ga sudije štite.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Deni Avdija je u razmaku od dva dana dva puta donio pobjedu Portlandu protiv Hjustona. Oba meča bila su neizvjesna, prvi je riješen poslije triler završnice (103:102), a drugi nešto većom razlikom (111:105). U prvom duelu Avdija je dao čak 41 poen (6sk, 2as), a u drugom je ubacio 20 (6as, 3sk). Poslije tog prvog meča je košarkaš Hjustona Tari Ison rekao da "Avdiju štite zebre" aludirajući na to da ima pomoć sudija.

"Definitivno je zabavno dobiti tim dve noći zaredom. Posebno poslije svih izgovora iz svlačionice, priči o zebrama. To me nasmijalo, iskreno", rekao je Avdija poslije druge uzastopne pobijede.

Momak porijeklom sa Kosova je odlučio da ne ćuti i da jasno i glasno kaže šta ima na tu temu o navodnoj zaštiti sudija.

"Hajde da pričamo o tome, ovdje sam da igram košarku, čak i kad izgubim, prihvatam to. Oni su me nasmijali, osoba sam koja najviše ide na prodor, ne bježim od kontakta, nije mi bitno ko je ispred mene, napadam ga. Ne igram za faulove, ali će me faulirati, to je dio igre. Agresivan sam, započinjem kontakt i to je moj stil igre. Samo kažem, ako je teško zaustaviti me, moraš da nađeš onda neki drugi način ili da priznaš. Skroman sam, naporno radim i trudim se da donesem pravu odluku u svakom momentu", poručio je Avdija.

Deni Avdija pruža fenomenalne partije u dresu Portlanda u tekućoj sezoni. Ima prosjek od 26,1 poena, 7,1 skok i 7 asistencija po utakmici. Nedavno je protiv San Antonija upisao i tripl-dabl i to za svoj 25. rođendan.

Kada su u pitanju slobodna bacanja zanimljivo je da je Avdija na samom vrhu, izveo je 386 penala, dao 309 (80,1 odsto). Iza njega su Luka Dončić (273/348) i Šej Gildžus-Aleksander (302/339).