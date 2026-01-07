logo
Jokić i Dončić najbolji u NBA, ali i momak sa Kosova je prestigao Lebrona

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Luka Dončić, Nikola Jokić, ali sada i Deni Avdija. Svi oni imaju više glasova od Lebrona Džejmsa u Ol Star trci.

Glasovi na NBA Ol-star Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA /Amanda Loman / Getty images / Profimedia

Dobili smo presjek glasova za NBA Ol Star ove godine i pored povrede koju je doživio Nikola Jokić je i dalje treći u cijeloj ligi, a drugi na Zapadu.

Srpski centar ima 1.998.560 glasova, što znači da je do sada prešao dva miliona, a ispred su Luka Dončić sa 2.229.811 glasova i Janis Adetokumbo sa 2.092.284 glasa. Tri Evropljanina dominiraju NBA ligom.

Nije tu kraj igračima srpskog porijekla, pošto je sedmi na Zapadu Deni Avdija. Sin nekadašnjeg najboljeg igrača i kapitena Crvene zvezde Zufera Avdije je do sada dobio 1.224.109 glasova i zapravo je samo 11 igrača dobilo više glasova od njega.

Deni bolji od Lebrona

Među onima koji su ispod Avdije je Lebron Džejms sa 1.059.855 glasova, kao i Kevin Durent, Kavaj Lenard, Džejms Harden, Entoni Dejvis, Džimi Batler, Karl Entoni.Tauns, Džoel Embid...

U ovoj sezoni dominira 25-godišnji Avdija u timu Portlanda. Najbolji je košarkaš ove ekipe, a prosječno daje 25,9 poena uz 7,3 skoka i 7,1 asistenciju i djeluje kao siguran putnik na svoj prvi Ol Star meč.

NBA liga Deni Avdija Ol-Star

