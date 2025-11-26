"Pozovite reprezentaciju Srbije u NBA, to nam jedino ostaje": Grin upozorio Amerikance, nema druge opcije

Poznati as smislio rješenje za jedan od gorućih problema NBA lige.

Izvor: YouTube/The Draymond Green Show with Baron Davis/Denver Nuggets/Screenshot

Trofejni američki krilni centar Drejmond Grin (35) smislio je rješenje koje može da spasi NBA Ol-star, manifestaciju koja sve manje interesuje ljubitelje košarke. Njegovo rješenje je da na Ol-staru učestvuju reprezentacije i da dođe nacionalni tim Srbije.

"Prema mom mišljenju, da bi taj događaj nekako postao privlačan, mora da bude nešto poput turnira Četiri nacije u hokeju i moraju da učestvuju SAD, Srbija, Francuska... U suprotnom će odgovor na ovaj problem biti slab i postaje mi veoma očigledno neće biti povratka za Ol-star vikend", rekao je on u svom podkastu.

Drejmond Grin očigledno i dalje veoma dobro pamti prošlogodišnje, burno polufinale Olimpijskih igara u Parizu, u kojem je reprezentaciji Srbije nedostajalo samo nekoliko minuta da pobijedi Lebrona Džejmsa, Stefa Karija i ostatak nacionalnog tima SAD.

Ove ideje sjetio se nakon što je vidio da niko ne reaguje na promjenu formata Ol-stara.

"Ozvaničen je novi format NBA Ol-stara u kojem će Sjedinjene Američke Države igrati protiv ostatka svijeta i djeluje mi da nikoga nije briga za to. Zaključak mi je bio veoma jasan - mislim da su ljudi prosto zaboravili čitav koncept Ol-stara i više ih ne interesuje", rekao je Drejmond Grin.

Ol-star ove godine drugačiji nego prije

Ol-star u februaru biće organizovan u novoj dvorani Los Anđeles Klipersa, Intuit Domu u Inglvudu. NBA liga će na njemu predstaviti novi format, u kojem će učestvovati tri tima. Dva će činiti američki igrači, a treći košarkaši iz ostatka svijeta. U svakoj ekipi igraće bar po osmorica.

Nakon tri utakmice u sistemu "svako sa svakim", dvije uspešnije ekipe igraće u utakmici za trofej, a svaki meč trajaće 12 minuta. Kao i do sada, za Ol-star biće izabrana 24 NBA igrača po (12 iz svake konferencije) na sljedeći način:

Petoricu igrača koji će biti starteri iz svake konferencije izabraće navijači sa 50 odsto glasova

25 odsto glasova daće aktuelni NBA igrači

25 odsto glasova daće panel novinara

Sedmoricu igrača koji će biti rezerve iz svake konferencije izabraće glavni treneri NBA timova.

Važno je naglasiti i to da će ove godine Ol-star igrači biće birani bez obzira na poziciju

Jokića Ol-star ne interesuje

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić nastupio je do sada na sedam Ol-star utakmica i nije propuštao priliku da prizna koliko mu taj događaj ne prija.

Umjesto da prolazi kroz niz obaveza van terena, a onda i da nastupi na Ol-staru, Jokić bi radije odmarao i ne vidi smisao u toj manifestaciji.

"Mislim da bi možda trebalo da se fokusiramo na neke druge stvari umjesto Ol-stara. Mislim da će uvijek biti ovako, tako da bi trebalo da prihvatimo stanje stvari", rekao je Jokić prošlog februara, dok su mnogi ko zna koji put konstatovali da Ol-star prosto više nikoga ne interesuje.