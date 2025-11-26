logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Pozovite reprezentaciju Srbije u NBA, to nam jedino ostaje": Grin upozorio Amerikance, nema druge opcije

"Pozovite reprezentaciju Srbije u NBA, to nam jedino ostaje": Grin upozorio Amerikance, nema druge opcije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Poznati as smislio rješenje za jedan od gorućih problema NBA lige.

Drejmond Grin o ol-staru Izvor: YouTube/The Draymond Green Show with Baron Davis/Denver Nuggets/Screenshot

Trofejni američki krilni centar Drejmond Grin (35) smislio je rješenje koje može da spasi NBA Ol-star, manifestaciju koja sve manje interesuje ljubitelje košarke. Njegovo rješenje je da na Ol-staru učestvuju reprezentacije i da dođe nacionalni tim Srbije.

"Prema mom mišljenju, da bi taj događaj nekako postao privlačan, mora da bude nešto poput turnira Četiri nacije u hokeju i moraju da učestvuju SAD, Srbija, Francuska... U suprotnom će odgovor na ovaj problem biti slab i postaje mi veoma očigledno neće biti povratka za Ol-star vikend", rekao je on u svom podkastu.

Drejmond Grin očigledno i dalje veoma dobro pamti prošlogodišnje, burno polufinale Olimpijskih igara u Parizu, u kojem je reprezentaciji Srbije nedostajalo samo nekoliko minuta da pobijedi Lebrona Džejmsa, Stefa Karija i ostatak nacionalnog tima SAD.

Ove ideje sjetio se nakon što je vidio da niko ne reaguje na promjenu formata Ol-stara.

"Ozvaničen je novi format NBA Ol-stara u kojem će Sjedinjene Američke Države igrati protiv ostatka svijeta i djeluje mi da nikoga nije briga za to. Zaključak mi je bio veoma jasan - mislim da su ljudi prosto zaboravili čitav koncept Ol-stara i više ih ne interesuje", rekao je Drejmond Grin.

Ol-star ove godine drugačiji nego prije

Ol-star u februaru biće organizovan u novoj dvorani Los Anđeles Klipersa, Intuit Domu u Inglvudu. NBA liga će na njemu predstaviti novi format, u kojem će učestvovati tri tima. Dva će činiti američki igrači, a treći košarkaši iz ostatka svijeta. U svakoj ekipi igraće bar po osmorica.

Nakon tri utakmice u sistemu "svako sa svakim", dvije uspešnije ekipe igraće u utakmici za trofej, a svaki meč trajaće 12 minuta. Kao i do sada, za Ol-star biće izabrana 24 NBA igrača po (12 iz svake konferencije) na sljedeći način:

  • Petoricu igrača koji će biti starteri iz svake konferencije izabraće navijači sa 50 odsto glasova
  • 25 odsto glasova daće aktuelni NBA igrači
  • 25 odsto glasova daće panel novinara
  • Sedmoricu igrača koji će biti rezerve iz svake konferencije izabraće glavni treneri NBA timova.

Važno je naglasiti i to da će ove godine Ol-star igrači biće birani bez obzira na poziciju

Jokića Ol-star ne interesuje

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić nastupio je do sada na sedam Ol-star utakmica i nije propuštao priliku da prizna koliko mu taj događaj ne prija.

Umjesto da prolazi kroz niz obaveza van terena, a onda i da nastupi na Ol-staru, Jokić bi radije odmarao i ne vidi smisao u toj manifestaciji.

"Mislim da bi možda trebalo da se fokusiramo na neke druge stvari umjesto Ol-stara. Mislim da će uvijek biti ovako, tako da bi trebalo da prihvatimo stanje stvari", rekao je Jokić prošlog februara, dok su mnogi ko zna koji put konstatovali da Ol-star prosto više nikoga ne interesuje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Ol-Star Drejmond Grin

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC