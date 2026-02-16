Deni Avdija ispravljao novinare iz Izraela zbog svog imena

Deni Avdija morao da ispravlja novinare iz Izraela koji nisu znali kako se zove.

Izraelski reprezentativac Deni Avdija učestvovao je ovog vikenda na Ol-star vikendu u Los Anđelesu i igrao je zajedno u timu sa Nikolom Jokićem i Lukom Dončićem, međutim umjesto da se zabavlja poput "balkanske braće" - on je morao ipak da ispravlja novinare koji su došli da ga prate.

O čemu se radi? Avdija je bio vrlo nervozan na konferenciji za medije jer novinari nisu znali kako se zove, a da stvar bude gora ne radi se o Amerikancima, Špancima ili Brazilcima - griješili su njegovi Izraelci. Pogledajte kako je to izgledalo:

Israeli female reporter: "Dani, first of all...



Deni Avdija: "Deni" (correct them)



Female Reporter: "Deni. Sorry."



(a few moments later)



Israeli male reporter: "Dani, are you aware of..."



Deni Avdija: "Deni."



Male reporter: "Deni. Sorry. With Segol (Hebrew vowel sign for…pic.twitter.com/jkcOAkqdSb — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)February 16, 2026



Deni Avdija se iznenadio što ga novinari iz Izraela oslovljavaju sa "Dani" i nije to želio da sluša, tako da ih je odmah ispravljao, bez obzira koliko to djelovalo neprijatno. Ispravio je tako prvo novinarku koja ga je pogrešno oslovila, a zatim je par trenutaka kasnije isto uradio i njen kolega.

Nije dugo trebalo da ovaj snimak postane viralan na društvenim mrežama, a navijači su žestoko kritikovali nespremne novinare koji su na ovaj način "obrukali" i svoju zemlju, pošto najpoznatijem igraču iz Izraela nisu dobro izgovorili ime.

Mogao je Avdija da igra i za Srbiju

Deni Avdija je inače sin Zufera Avdije, bivšeg košarkaša Crvene zvezde koji je nekada igrao za reprezentaciju Jugoslavije, a koji je svom sinu predlagao da igra za Srbiju.

Ipak, košarkaš je to odbio iz nekoliko razloga, a najvažniji je onaj o obaveznom vojnom roku: "Ja sam želio da to bude Srbija, jer sam mislio da će reprezentacija Srbije igrati na svjetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama, na značajnijim takmičenjima i želio sam da on to doživi. Razgovarao sam onda sa Pinijem Geršonom (slavni izraelski trener, prim. aut.), koji je pokušavao da me ubijedi da mi sin igra za Izrael, i rekao sam da je na kraju ono što Dani odluči za mene prihvatljivo. Dani nije imao dilemu - želio je da igra isključivo za reprezentaciju Izraela", pričao je Zufer Avdija.

Bez obzira na to što je izabrao Izrael, po dolasku u NBA ligu ponio je i zastavu Srbije na reveru, pošto korijene nije zaboravio.

Kako igra Deni Avdija u NBA?

Avdija je došao u NBA ligu prije pet godina kao peti izbor na draftu i činilo se da njegova karijera stagnira u Vašingtonu. Međutim, odlazak u Portland bio je pravi potez i ove sezone najbolji je igrač kluba iz Oregona. Prosječno bilježi 25,5 poena po meču, uz 7,2 skokova i 6,7 asistencija.

Ono što je pak upadljivo kod njega, ma koliko dobro igrao, jeste što uz Luku Dončića izvodi najviše slobodnih bacanja u čitavoj ligi. Verovali ili ne, ali čak 9,5 pokušaja ima po utakmici i pogađa 80 odsto.

Na ovogodišnjem Ol-staru je debitovao i imao je učinak od pet poena i četiri asistencije za 15 minuta na parketu.

