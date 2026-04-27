"Ovaj klinac je isti Dražen": Čarls Barkli nahvalio Denija Avdiju

Deni Avdija je dobio pohvale od Čarlsa Barklija. Otkrijte zašto ga je poredio sa Draženom Petrovićem.

Legendarni američki košarkaš Čarls Barkli poznat je po smjelim prognozama i poređenjima koja "odjekuju", tako da je ponovo privukao pažnju javnosti komentarišući ovogodišnji NBA plej-of. Njemu je za oko zapao Deni Avdija i posebno ga je nahvalio nakon meča Portlanda i San Antonija.

Iako je Avdijin tim ubjedljivo poražen (114:93) i sada gubi 3:1 u seriji od San Antonija, reprezentativac Izraela je ostavio veliki utisak na Barklija koji ga je veličao i poredio sa čuvenim Draženom Petrovićem.

Charles Barkley compares Deni Avdija to Dražen Petrović in terms of offensive aggressiveness, looking to score all the time#RipCity



שחקן העבר צ'ארלס בארקלי משווה את דני אבדיה לפטרוביץ' מבחינת האגרסיביות בהתקפה, עצם זה שהוא מחפש את הסל כל הזמן



"Dražen Petrović je jedan od najboljih igrača koje sam ikada vidio kada je reč o agresivnosti u napadu", rekao je Barkli tokom emisije na ESPN i potom poentirao: "Ovaj klinac je isti. On želi da postigne poene svaki put", nastavio je u istom stilu da ga hvali.

"Ide pravo, ne skreće, ne ide lijevo ni desno - ide direktno na koš".

Ovo poređenje će se sigurno dopasti i navijačima Portlanda za koji je upravo igrao Dražen Petrović i ostavio je daleko bolji utisak nego što je to bilo prethodno u Nju Džerziju na samom početku NBA karijere. Nažalost, nakon dvije zaista odlične sezone u Trejlblejzersima, Petrović je poginuo 1993. godine u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

Kako igra Deni Avdija?

Izraelski reprezentativac Deni Avdija igra sezonu života i stigao je i do Ol-stara.

U regularnom dijelu takmičenja biljležio je prosječno 24,2 poena po utakmici i bio je lider svog tima, pa nije iznenađenje što se na kraju Portland našao u plej-ofu. Za sada, Avdija dobro igra i u doigravanju gdje trenutno bilježi 22,3 poena, uz 6,8 skokova i pet asistencija po susretu.

