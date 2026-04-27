logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovaj klinac je isti Dražen": Čarls Barkli nahvalio Denija Avdiju

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Deni Avdija je dobio pohvale od Čarlsa Barklija. Otkrijte zašto ga je poredio sa Draženom Petrovićem.

Čarls Barkli o Deniju Avdiji

Legendarni američki košarkaš Čarls Barkli poznat je po smjelim prognozama i poređenjima koja "odjekuju", tako da je ponovo privukao pažnju javnosti komentarišući ovogodišnji NBA plej-of. Njemu je za oko zapao Deni Avdija i posebno ga je nahvalio nakon meča Portlanda i San Antonija.

Iako je Avdijin tim ubjedljivo poražen (114:93) i sada gubi 3:1 u seriji od San Antonija, reprezentativac Izraela je ostavio veliki utisak na Barklija koji ga je veličao i poredio sa čuvenim Draženom Petrovićem.


"Dražen Petrović je jedan od najboljih igrača koje sam ikada vidio kada je reč o agresivnosti u napadu", rekao je Barkli tokom emisije na ESPN i potom poentirao: "Ovaj klinac je isti. On želi da postigne poene svaki put", nastavio je u istom stilu da ga hvali.

"Ide pravo, ne skreće, ne ide lijevo ni desno - ide direktno na koš".

Ovo poređenje će se sigurno dopasti i navijačima Portlanda za koji je upravo igrao Dražen Petrović i ostavio je daleko bolji utisak nego što je to bilo prethodno u Nju Džerziju na samom početku NBA karijere. Nažalost, nakon dvije zaista odlične sezone u Trejlblejzersima, Petrović je poginuo 1993. godine u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

Kako igra Deni Avdija?

Izraelski reprezentativac Deni Avdija igra sezonu života i stigao je i do Ol-stara.

U regularnom dijelu takmičenja biljležio je prosječno 24,2 poena po utakmici i bio je lider svog tima, pa nije iznenađenje što se na kraju Portland našao u plej-ofu. Za sada, Avdija dobro igra i u doigravanju gdje trenutno bilježi 22,3 poena, uz 6,8 skokova i pet asistencija po susretu.

Tagovi

Čarls Barkli košarka Deni Avdija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Navijači

FK BORAC

RK BORAC