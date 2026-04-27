"Ovaj klinac je isti Dražen": Čarls Barkli nahvalio Denija Avdiju

Legendarni američki košarkaš Čarls Barkli poznat je po smjelim prognozama i poređenjima koja "odjekuju", tako da je ponovo privukao pažnju javnosti komentarišući ovogodišnji NBA plej-of. Njemu je za oko zapao Deni Avdija i posebno ga je nahvalio nakon meča Portlanda i San Antonija.
Iako je Avdijin tim ubjedljivo poražen (114:93) i sada gubi 3:1 u seriji od San Antonija, reprezentativac Izraela je ostavio veliki utisak na Barklija koji ga je veličao i poredio sa čuvenim Draženom Petrovićem.
Charles Barkley compares Deni Avdija to Dražen Petrović in terms of offensive aggressiveness, looking to score all the time#RipCity— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA)April 26, 2026
שחקן העבר צ'ארלס בארקלי משווה את דני אבדיה לפטרוביץ' מבחינת האגרסיביות בהתקפה, עצם זה שהוא מחפש את הסל כל הזמןpic.twitter.com/jJymnNDhfY
"Dražen Petrović je jedan od najboljih igrača koje sam ikada vidio kada je reč o agresivnosti u napadu", rekao je Barkli tokom emisije na ESPN i potom poentirao: "Ovaj klinac je isti. On želi da postigne poene svaki put", nastavio je u istom stilu da ga hvali.
"Ide pravo, ne skreće, ne ide lijevo ni desno - ide direktno na koš".
Ovo poređenje će se sigurno dopasti i navijačima Portlanda za koji je upravo igrao Dražen Petrović i ostavio je daleko bolji utisak nego što je to bilo prethodno u Nju Džerziju na samom početku NBA karijere. Nažalost, nakon dvije zaista odlične sezone u Trejlblejzersima, Petrović je poginuo 1993. godine u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.
Kako igra Deni Avdija?
Izraelski reprezentativac Deni Avdija igra sezonu života i stigao je i do Ol-stara.
U regularnom dijelu takmičenja biljležio je prosječno 24,2 poena po utakmici i bio je lider svog tima, pa nije iznenađenje što se na kraju Portland našao u plej-ofu. Za sada, Avdija dobro igra i u doigravanju gdje trenutno bilježi 22,3 poena, uz 6,8 skokova i pet asistencija po susretu.
