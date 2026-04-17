Otjerali momka sa Kosova i napravili najveću grešku: NBA ne pamti ovako loš potez u istoriji

Autor Bojan Jakovljević
Deni Avdija je u Portlandu postao najbolji igrač, dok su njegove zamjene u Vašingtonu blago rečeno loše.

Deni Avdija igra sjajnu sezonu u Portlandu Izvor: Melissa Tamez / Zuma Press / Profimedia

Portland čeka početak plej-of serije sa San Antonio Sparsima poslije dramatične pobjede 114:110 nad Finiksom u plej-inu, a sve to im je donio Deni Avdija. Izraelski reprezentativac, porijeklom iz Srbije, dao je u meču sa Finiksom 41 poen, imao je 12 asistencija i čak sedam skokova. 

A koliko je dobar potez prošle sezone bilo dovođenje Avdije govori i to da je on došao u zamjenu za najgoreg igrača NBA lige i penzionera! 

Kako igra Deni, a kako njegove zamjene? 

Deni Avdija je u NBA ligu ušao deveti pik 2020. godine i igrao je četiri sezone za Vašington Vizardse. A onda su ga trejdovali u Portland u zamjenu za Buba Karingtona, Malkoma Brogdona i pik iz 2029. godine. Ukoliko taj pik ne bude neki superstar, ispostaviće se da je Vašington napravio ogromnu grešku. 

Dok je ove sezone Deni Avdija postao prvi Izraelac ikada na Ol-staru, a uz to je i uveo Portland u doigravanje. Prosječno je na 66 mečeva u 33,3 minuta na terenu davao 24,2 poena i imao 6,9 skokova i 6,7 asistencija. 

Što se tiče Malkoma Brogdona, on je malo igrao prošle sezone za Vašington i nakon toga ga više nije bilo u NBA ligi. A Bub Karington igra - najgore u NBA ligi. 

Prvo je prošle sezone imao najgori plus/minus ikada otkada se ta statistika mjeri. U sezoni je imao -798, što znači da je za vrijeme dok je on na terenu ekipa Vašingtona bila rezultatski u minusu skoro 800 poena tokom sezone. Ove sezone je samo malo bolje, pa je Vašington sa mladim 20-godišnjim plejmejkerom uspio da ima minus od 746 poena. Koliko je to loše govori i činjenica da niko tokom karijere nije imao dvije sezone sa većim minusom od 600 poena tokom sezone. 

