Čelsi dobio novog trenera: Rosenior potpisao ugovor do 2032. godine

Autor Haris Krhalić
Lijam Rosenior je novi trener Čelsija.

lijam rosenior Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Čelsi je danas potvrdio imenovanje Lijama Roseniora za novog trenera, nakon što je 41-godišnji stručnjak u utorak napustio francuski Strazbur. Premijerligaški klub saopštio je da je Rosenior potpisao ugovor do 2032. godine.

Rosenior je dobio brojne pohvale za rad u Strazburu, koji je dio iste vlasničke grupe kao i Čelsi, a koji je prošle sezone pod njegovim vođstvom zauzeo sedmo mjesto u Ligi 1.

U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Rosenior je, između ostalog, radio kao pomoćni trener u Derbi Kauntiju, gdje je sarađivao sa Vejnom Runijem. Legendarni engleski fudbaler tada je isticao njegovu "nevjerovatnu" radnu etiku i posvećenost detaljima.

Iako ima iskustvo rada u Engleskoj, Rosenior do sada nije samostalno vodio nijedan klub u Premijer ligi. Čelsi je prošle sedmice raskinuo saradnju sa Encom Mareskom, koji je na klupi londonskog kluba proveo 18 mjeseci.

Tagovi

Premijer liga Čelsi Lijam Rosenior

