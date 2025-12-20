Čelnik Fudbalskog saveza Jugoslavije Ante Pavlović direktno je radio protiv svoje zemlje, a u korist Hrvatske koja još nije proglasila nezavisnost.

Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

Nakon 35 godina od raspada Jugoslavije, malo je onih koji vjeruju da građanski rat na prostoru nekadašnje države nema nikakve veze sa fudbalom. Jedni će vam reći da je sve počelo Partizanovim gostovanjem u Splitu, drugi će reći da su zapravo objava rata bili neredi na Maksimiru pred meč Dinama i Crvene zvezde, a treći da se država ne bi ni raspala da je Jugoslavija napravila veći uspjeh na Mundijalu u Italiji 1990. godine. Četvrti događaj koji je uticao često je u sjenci, iako je imao barem podjednako veliki značaj.

Fudbalska reprezentacija Hrvatske odigrala je prijateljski meč protiv SAD u Zagrebu, 17. oktobra 1990. godine. U tom trenutku nije bilo ni naznaka da je Hrvatska samostalna država, ali je Ante Pavlović u Beogradu odradio posao koji joj je omogućio da bude čista pred FIFA i da dočeka rivala na svom terenu.

Iako su događaji iz ljeta i jeseni 1990. godine i dalje djelimično obavijeni misterijom, sve je jasnije da je čelnik Fudbalskog saveza Jugoslavije zloupotrijebio svog položaj kako bi Hrvatskoj omogući - barem fudbalsko - međunarodno priznanje. O tome se u Hrvatskoj ponovo priča ovih dana, zbog knjige "Hrvatska SAD (ili NIKAD)" koja se bavi upravo prvom utakmicom.

Vidi opis Hrvati na Terazijama imali krticu i bušili Jugoslaviju: "Srbi pobjesnili kad su čuli, plašili smo se hapšenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Puno je ljudi obeležilo tu utakmicu, a čovjek koji je odigrao najvažnije nevidljive poteze bio je moj Metkovac Ante Pavlović. Gospodin Pavlović odradio je posao koji je bio najriskantniji. Ante je bio u Beogradu u vrijeme raspada Jugoslavije pa mu je zato još teže bilo pomagati oko utakmice. Poznata je ta priča da je iz SAD došao telegram sa dozvolom da se utakmica odigra, i to u trenutku kada je on bio sam u kancelariji. On je tad brže-bolje potpisao dozvolu i poslao je FIFA da niko ne zna. I tek kad se saznalo da se igra utakmica, Fudbalski savez Jugoslavije krenuo je rovariti protiv utakmice, da se to ne može, da je trebalo oni da daju dozvolu. I onda je FIFA javila da su oni dali dozvolu pa je nastala pometnja. A ustvari je tu dozvolu potpisao Pavlović", ispričao je Nikša Martinac.

Dešavanja iz 1990, godine prisjetio se skoro i Ante Pavlović, koji je prije nekoliko godina otkrio detalje o spornoj utakmici koja je igrana u Zagrebu protiv američke reprezentacije. Zapravo, sve je krenulo od poteza koji je on izveo u Beogradu, kao funkcioner Fudbalskog saveza Jugoslavije.

"Da se nisam zatekao u sobi Međunarodne komisije Fudbalskog saveza Jugolsavije na Terazijama i odgovorio na telefonski poziv iz Amerike te utakmice ne bi bilo", rekao je svojevremeno Pavlović. Bio je to njegov način da potvrdi svoju ulogu u odigravanju prijateljske utakmice Hrvatska - SAD, o kojoj se priča i tri i po decenije kasnije.

Izvor: MN PRESS

Pavlović je u Beogradu vodio otvoreni rat protiv Fudbalskog saveza Srbije, čije je inicijative minirao pred Fudbalskim savezom Jugoslavije. Na svoju stranu uspio je da pridobije saveze ostalih republika, pa Srbija nije mogla da se izbori i nije mogla da zabrani Hrvatima organizaciju prijateljskih susreta.

"Fudbalski savez Srbije, kojim je predsjedavao Nemanja Stanković iz Niša, zatražio je zabranu te utakmice, upozoravajući na moju zloupotrebu funkcije, te sazivanje hitne sjednice predsjedništva FSJ. Ona je i održana i na njoj su Srbi doživjeli još jedan poraz, i to nasred Terazija: nisu skupili pet glasova kako bi nadglasali blok koji su činili Hrvatska, Slovenija, Makedonija i BiH", rekao je Pavlović i dodao drugi dio priče, o organizaciji sporne utakmice:

"Tada sam sazvao hitni organizacioni sastanak u Zagrebu, na kojem su bili dogovoreni svi detalji. Ključni ljudi te operacije bili su tadašnji zapovjednik antiterorističke jedinice Lučko Marko Lukić i načelnik policijske uprave Zagreb za red i mir Vjekoslav Brajović. Oni su bili najznačajnije figure u pripremi tog spektakularnog događaja".

Hrvatska je kasnije protiv Rumunije u Rijeci odigrala i drugu međunarodnu utakmicu prije nego što se Jugoslavija raspala, a FIFA je zabranila odigravanje trećeg meča koji je već bio osmišljen. Trebalo je da se igra protiv Mađarske u Osijeku, ali organizacija nije bila na najvišem nivou jer Ante Pavlović nije bio uključen.

"Hrvatski nogometni savez je tada napravio propust ne obavjestivši me da priprema tu utakmicu. Išao je u tu akciju bez mog, odnosno dopuštenja Fudbalskog saveza Jugoslavije, i FIFA je, na intervenciju Beograda, zatražila od mađarskog saveza da otkaže utakmicu", zaključio je Ante Pavlović, čija je uloga u fudbalskom raspadu zemlje izuzetno velika.

Koliki je značaj za Hrvatsku imalo odigravanje međunarodne utakmice, iako je jasno da na terenu nisu bili svi njeni najbolji fudbaleri, jasno govore riječ doktora Mladena Vedriša koji je u to vrijeme bio predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske. On je kao jedan od republičkih čelnika doputovao u Beograd na sastanak i tom sastanku otkrio plan!

"U Beogradu, na predsjedništvu Fudbalskog saveza Jugoslavije, čiji sam bio član, a istovremeno predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, pod tačkom razno na dnevnom redu, rekao sam da imam još jednu informaciju. Predsedavajući je rekao 'Izvoli, o čemu se radi?', a ka sam rekao 'Pa evo, htjeli bismo vas obavijestiti da će se u Zagrebu odigrati jedna prijateljska utakmica, međunarodna, igraće Amerika i Hrvatska'. Kad sam to rekao, osjetio sam podrhtavanje betona na kojem smo sjedieli u hotelu Mladost. General Jovan Popović, tada savetnik za sigurnost, pitao me 'Slušaj, Vedriš, je l' ti mene zaj..avaš?'. Nastupio je muk", otkrio je nekadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske, dok je to tijelo bilo pod ingerencijom FSJ.

Vidi opis Hrvati na Terazijama imali krticu i bušili Jugoslaviju: "Srbi pobjesnili kad su čuli, plašili smo se hapšenja" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Tomislav Mihajlovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Vedriš smatra da je utakmicom Hrvatska - SAD počelo sticanje nezavisnosti, jer su zemlje širom svijeta primijetile da Amerika gostuje u Zagrebu i to ih je ohrabrilo da u narednim godinama podrže raspad Jugoslavije.

"Ja sam objasnio da to nije nešto novo - mi smo konfederacija, spoj više saveza, i već je bilo u istoriji. Naši u Hrvatskom nogometnom savezu, Srebrić i ekipa, pronašli su da je 1950-ih igrana prijateljska utakmica, protiv Indonezije. Rekao sam da je to samo nastavak tradicije, a istovremeno ih pozvao da budu naši gosti. Sa mnom je tada bio glavni sekretar Duško Grabovac i bili smo parkirani ispred. Rekao sam mu da pokrije zagrebačku tablicu čim završimo i da odmah izlazimo iz dvorane, jer sam zaista mislio da će nas uhapsiti. Za istorijske i sportske udžbenike, utakmica Hrvatska - SAD imala je ogromnu važnost. Pokazala je da su Amerikanci spremni priznati Hrvatsku kao samostalnu državu. Čitav svijet, ne samo sportski nego i politički, vidio je da SAD igra s Hrvatskom, što je bilo snažno ohrabrenje za novu strategiju Hrvatske u mirnom međunarodnom afirmisanju. Utakmica je tako postala prva tačka na međunarodnom putu hrvatske samostalnosti", zaključio je Vedriš.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!