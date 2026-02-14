Vojvodina u Beogradu napravila preokret sezone!

Gubili su Novosađani 2:0 i bili na koljenima, a onda su pokazali koliko imaju vjere u sebe i ponovo pobijedili.

Spektakularna pobjeda Vojvodine protiv Čukaričkog u gostima 3:2 (0:0). Iako su "brđani" ekspresno poveli 2:0 početkom drugog dijela meča, Novosađani se nisu predavali, već su ih lideri Njegoš Petrović, Aleksa Vukanović i rezervisti Vando Feliks i Dragan Kokanović doveli do pobjede za pamćenje. Prve poslije čak devet uzastopnih gostovanja Čukaričkom!

Čukarički je poveo u 47. minutu golom Uroša Miladinovića sa lijeve ivice kaznenog prostora, udarcem po zemlji, tako da golman Dragan Rosić nije mogao ništa osim da gleda loptu. Bio je to samo početak uzbuđenja, jer je samo četiri minuta kasnije bilo 2:0, autogolom Siniše Tanjge, defanzivca Novosađana. Saigrač Đorđe Crnomarković pogodio ga je u lice i lopta se odbila tako da Rosić nije stigao da je izvuče iz "rašlji".

Vojvodina je bila na koljenima, ali je našla način da odmah ustane. Već u 56. minutu, kada je Njegoš Petrović pocijepao mrežu iza leđa Vladimira Stojkovića. Utrčao je iz drugog plana, prihvatio loptu Lazara Ranđelovića i šutirao ih sve snage, za 1:2 na semafoforu.

U tom naletu Vojvodina je dala još jedan gol, za 2:2 u 59. minutu, ali je gol Milutina Vidosavljevića bio poništen zbog ofsajda Lazara Ranđelovića na početku te akcije. Ostalo je 2:1 za Čuku, ali ne zadugo. Samo do 71. minuta, kada je opet pogodio Vidosavljević, lobom preko Stojkovića na dubinsko dodavanje Alekse Vukanovića sa sredine terena. Taj gol je važio, 2:2.

Tačno 10 minuta kasnije, na početku 81, Aleksa Vukanović pogodio je za potpuni preokret na Brdu, 2:3, i za oduševljenje navijača Vojvodine. Novi krilni napadač Vojvodine Vando Feliks dobio je na lijevoj strani duel protiv štopera Nenada Tomovića, utrčao u kazneni prostor po lijevoj strani paralelno sa gol-aut linijom i vratio loptu na ivicu kaznenog, gde je Kokanović tačnim udarcem pogodio nebranjeni deo mreže Stojkovićevog gola. Tamo gdje niko u odbrani Čukaričkog nije očekivao da završi lopta! Tu je bio kraj.

Isključen Milan Lešnjak Čukarički je završio utakmicu bez isključenog trenera Milana Lešnjaka, koga je sudija Miloš Milanović udaljio sa klupe u prvom dijelu meča.

Vojvodina je ovom pobjedom zadržala korak za Crvenom zvezdom i Partizanom i ostala je na četiri boda zaostatka za crno-bijelima uoči 178. "vječitog" derbija sljedeće nedjelje. Dan ranije, u subotu, Vojvodina će kod kuće dočekati Novi Pazar predvođen njenim bivšim trenerom Nenadom Lalatovićem. Voša ulazi u taj meč sa tri uzastopne pobjede ovog "proljeća", a šest trijufa u posljednjih sedam mečeva Superlige, uz remi protiv OFK Beograda prije dva mjeseca.

Tanjga: Gdje je publika da ovo vidi?

"Mnoge stvari smo predvidjeli u poluvremenu. Mislili smo da se neće desiti par koncentracije u prvih 10 minuta, to smo predvidjeli, da će krenuti jako, da im je utakmica jako bitna, ali pala su dva gola dosta čudna. Vjerujte, ni tada nisam sumnjao, bio sam miran i znao sam da nećemo izgubiti utakmicu. Pokazalo je da je 2:0 više nego varljiv rezultat. Čuka se malo opustila. Dali smo golove iz lijepe akcije, mislim da smo u drugom dijelu meča htijenjem i željom pokazali da smo ekipa za svaki respekt i kandidati za visok plasman. Ekipa Čuke je stvarno dobra, nije je lako pobijediti u Beogradu i želim joj sve najbolje. Jako mi je žao što je bilo malo publike, ova utakmica je zaslužila više", rekao je poslije utakmice trener Vojvodine Miroslav Tanjga za TV Arena sport.

Vojvodina je samo jednom pobijedila Čukarički u posljednjih 16 gostovanja. Ova sezona, jedna od najuspješnijih u Superligi za Novosađane, ostaće upamćena i po prekidu tog crnog niza.







