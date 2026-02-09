Da li je Vojvodina kandidat za titulu? Oglasio se Tanjga poslije "petarde" u Novom Sadu

Vojvodina je blizu Partizana i Crvene zvezde i vidjećemo da li može da se bori za titulu.

Vojvodina je na ubjedljiv način ušla u drugi dio sezone pošto je prvo pobijedila TSC (2:0), a zatim proteklog vikenda i Mladost iz Lučana (5:0). Sa novih šest bodova, Vojvodina je nastavila da vrši pritisak na Zvezdu i Partizan, tako da je trener Miroslav Tanjga više nego zadovoljan urađenim.

"Pobjeda od 5:0 u našoj ligi nije laka protiv bilo koga, pogotovo protiv ekipe koja je izuzetno čvrsta i disciplinovana. Znali smo da nas očekuje težak rival, ekipa koja se dobro brani i ima iskustvo", rekao je Tanjga za zvanični sajt kluba i dodao:

"Naš plan je bio da igramo svoju igru, da imamo posjed, pas i kontinuitet u napadu, ali uz strpljenje. Momci su ispunili sve što se od njih tražilo, čak i više od toga".

Istakao je Tanjga da će biti i mečeva kada "stvari neće ići glatko" kao što je to bilo protiv Mladosti, a ističe da ga brojke koje je vidio u dvije proljećne utakmice i te kako raduju.

"U oba pravca igramo jako dobro. Sedam postignutih golova, nijedan primljen - to su brojke koje govore same za sebe. Sve ono što smo radili na pripremama sada se vidi na terenu. Najvažnije je to što igrači vjeruju u sebe. Znaju da imaju kvalitet, ali to mora da se pokaže na terenu, što su i učinili protiv Mladosti", rekao je Tanjga.

Da li je Vojvodina kandidat za titulu?

Godinama se priča o tome, a Vojvodina dugo nije bila ovako blizu "vječitima". Do sada je osvojila 46 bodova, četiri manje od Partizana, odnosno pet manje od Crvene zvezde.

"Naš cilj je plasman u Evropu, ali jedna pobjeda to ne znači. Idemo dalje, korak po korak. Žao mi je što mnogi momci nisu dobili šansu, ali to samo govori o širini i kvalitetu tima. Svi čekaju svoju priliku, neko je dobije ranije, neko kasnije. Biće i lošijih utakmica, pa će neke stvari morati da se mijenjaju", zaključio je Tanjga.

U narednom kolu Superlige Srbije, Vojvodina u subotu od 17 časova gostuje Čukaričkom u Beogradu.







