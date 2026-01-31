logo
Miroslav Tanjga veruje u Vojvodinu: "Hajde da pokažemo kako smo se spremili"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trener FK Vojvodina Miroslav Tanjga optimista pred drugi deo sezone u Superligi.

Vojvodina drugi dio sezone otvara gostovanjem TSC Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina odigrala je odlično prvi dio sezone i jesenji dio Superlige završila na trećem mjestu, a nakon priprema u Turskoj ima velike ambicije i ovog proljeća. Šef stručnog štaba Miroslav Tanjga optimistično je najavio drugi dio sezone i prvi izazov za Vojvodinu biće duel sa TSC-om u Bačkoj Topoli (nedjelja, 15.00).

"Poslije priprema u Turskoj i svih utakmica i napora, došao je taj dan da smo došli do početka drugog dijela sezone i meča protiv TSC-a. Ne treba da govorimo koliko je za nas ova utakmica bitna. Faktički ulazimo u drugo poluvrijeme u kom moramo da potvrdimo sve ono što smo radili jesenas, u prvom. Svjesni smo naših obaveza i u tokom kontekstu smo se i pripremali. Radili smo naporno, a sada dolazi prva utakmica na kojoj treba da pokažemo koliko smo se spremili", rekao je Tanjga.

Izvor: MN PRESS

"Na pozajmicu smo doveli momka Feliksa iz Gimaraeša. Odigrao je nekih pola sata u prijateljskoj utakmici, i vidi se da ima kvalitet i sigurno da ćemo od njega u budućnosti imati koristi. Uroš Nikolić i dalje nije tu, Kufre Eta se vraća polako, ali sigurno i mislim da će se u naredne dvije, tri nedjelje pridružiti ostatku ekipe i biće naše glavno pojačanje. Mi smo spremni za prvenstvo i nadam se da ćemo da odigramo dobru utakmicu protiv TSC-a, protivnika kojeg poštujemo. Znamo koji su naši prioriteti i to hoćemo da pokažemo na terenu. Sa dobrom utakmicom, možemo da se nadamo i dobrom rezultatu", dodao je trener.

Vezista Milutin Vidosavljević takođe je oprezan pred neugodno gostovanje, ali vjeruje u svoj tim.

"Kreće drugi dio sezone, to je drugo poluvrijeme, koje je mnogo važnije. Mislim da smo odradili odlične pripreme u Turskoj. Uigrali smo se, svi su dobro radili, pripreme su prošli u najboljem mogućem redu, jer smo svi zdravi i spremni smo svi za TSC. Znamo da je ovo teško gostovanje, njima su bodovi preko potrebni, ali mislim da ako budemo na svom nivou, kao što smo bili u prvom dijelu sezone, onda nećemo imati velikih problema", istakao je Vidosavljević.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Superliga Srbije FK Vojvodina TSC Bačka Topola Miroslav Tanjga

