Vojvodina prodala najtalentovanijeg igrača: Milioni stižu u Novi Sad, čekaće se i bonusi

Prvotimac Vojvodine i mladi reprezentativac Srbije Stefan Bukinac prelazi u Jang bojs.

Izvor: MN PRESS

Vojvodina je napravila veliki posao u januarskom prelaznom roku prodajom štopera Kolinsa Sičendžea, ali to nije sve - Novi Sad napušta i talentovani Stefan Bukinac (20), mladi reprezentativac Srbije i jedan od najtalentovanijih igrača kojeg tim sa stadiona "Karađorđe" ima u svojim redovima.

Bukinac je dijete Vojvodine koje je prošlo kroz brojne kategorije u klubu, a od 2023. godine igra za seniorski tim novosadskih crveno-bijelih. Takođe, lijevi bek novosadskog tima je i dugogodišnji reprezentativac Srbije u svim mlađim kategorijama - pa je do sada već odigrao preko 30 mečeva u dresu sa državnim grbom. Zbog svega toga Švajcarci će Voši platiti više od 2.000.000 evra.

Zapravo, Jang bojs će Vojvodini platiti tačno dva miliona evra, ali će u ugovor biti ubačene i određene klauzule koje bi mogle da donesu dodatni novac timu iz Novog Sada. Naravno, pod uslovom da se jedan od najtalentvoanijih srpskih defanzivaca dobro snađe u inostranstvu, nametne u timu iz Berna i opravda njihovo povjerenje. A vjeruju mu mnogo, čim su spremni da ponude ugovor na četiri i po godine.

Bukinac je tokom jesenjeg dijela sezone odigrao 20 prvenstvenih mečeva za Vojvodinu i tri puta asistirao saigračima za pogodak. Od kako je prvotimac novosadskog kluba nastupio je na čak 45 mečeva, što je veoma bitno za igrača njegovih godina - 40 puta igrao je u Superligi, a pet puta u Kupu Srbije.

Nakon prodaje Bukinca, koja bi trebalo da bude završena do kraja nedjelje, Vojvodina će ostati sa samo jednim lijevim bekom u prvom timu. Biće to Lukas Baros (26) koji zbog suspenzije neće moći da igra u prvom kolu proljećnog dijela, pa ostaje da se vidi šta će Novosađani smisliti za premijeru u 2026. godini.