Vojvodina još bliža "vječitima" na tabeli: Sjajna partija Rosića je primakla Partizanu

Novosađani pobjedom počeli drugi dio sezone, uz herojski nastup Dragana Rosića.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine pobijedili su TSC u gostima (2:0) i primakli se na zaostatak od četiri boda za drugoplasiranim Partizanom, a na pet od Crvene zvezde. Strijelci golova za Novosađane u Bačkoj Topoli bili su napadači Aleksa Vukanović, strijelac glavom u 41. minutu na asistenciju Milana Kolarevića, koji je 67. minutu postavio konačnih 0:2, poslije asistencije Lazara Ranđelovića i ogromne greške TSC-a na sredini terena.

Uz strijelce golova za goste mora se istaći i značaj golmana Dragana Rosića (29), koji je u nekoliko situacija zablistao, posebno u 74. minutu, kada je odbranio jedanaesterac "pročitavši" šut Saše Jovanovića. Tom odbranom je zaokružio sve dobro što je napravio u Bačkoj Topoli, počev od odbranjenog udarca Radivoja Bosića u prvom dijelu meča, a u drugim i Andreja Todorovskog, u 56. minutu.

Sa četiri pobjede u posljednjih pet kola, Vojvodina će sljedećeg vikenda dočekati Mladost iz Lučana u nedjelju od 15.30 časova.



