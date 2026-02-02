Vojvodina obavila još jedan transfer: Prodala igrača u Čempionšip za 2.200.000 evra

Vojvodina je ostvarila još jedan profit tokom zimskog prelaznog roka, nakon što je Kolinsa Sinčendžea prodala Čarltonu

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Vojvodina priveo je kraju još jedan posao u zimskom prelaznom roku, pošto je štoper Kolins Sinčendže (22) karijeru nastavio u Engleskoj, gdje je potpisao za Čarlton. Momak iz Kenije krenuo je put novog kluba za transfer u iznosu od 2.200.000 evra.

Dogovor je postignut u samoj završnici prelaznog roka, a defanzivac je sa novim klubom parafirao ugovor na tri i po godine. Cijena transfera koja se pojavila neće biti inkasirana samo u novosadsku ekipu, Vojvodina je još ranije preuzela obavezu da švedskom AIK-u, bivšem klubu igrača, isplati 15 odsto od naredne prodaje, što u ovom slučaju iznosi približno 300.000 evra.

Naravno, Vojvodina nije ostala "kratkih rukava", u sporazum sa Čarltonom ubačena je i odredba prema kojoj će klubu iz Novog Sada pripasti 20 procenata od eventualnog budućeg transfera Sinčendžea. Momak iz Kenije je za Vojvodinu odigrao 52 utakmice, postigao je jedan gol, a s obzirom na to da je u Novi Sad stigao za 400.000 evra, može se reći da je Vojvodina uradila dobar posao.

Ovim poslom nastavljen je niz izlaznih transfera tokom zime. Ukupan prihod od prodaje fudbalera u aktuelnom prelaznom roku procjenjuje se na oko 4,5 miliona evra, nakon što je Stefan Bukinac za sličan iznos prethodno prešao u redove Jang Bojsa. Ovo jesu dobre vijesti za kasu Vojvodine, ali loše za Miroslava Tanjgu koji je na ovaj način ostao bez dobrog dijela igrača u odbrani.