Vojvodina obavila još jedan transfer: Prodala igrača u Čempionšip za 2.200.000 evra

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Vojvodina je ostvarila još jedan profit tokom zimskog prelaznog roka, nakon što je Kolinsa Sinčendžea prodala Čarltonu

Vojvodina Kolinsa Sinčendžea prodala Čarltonu Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Vojvodina priveo je kraju još jedan posao u zimskom prelaznom roku, pošto je štoper Kolins Sinčendže (22) karijeru nastavio u Engleskoj, gdje je potpisao za Čarlton. Momak iz Kenije krenuo je put novog kluba za transfer u iznosu od 2.200.000 evra.

Dogovor je postignut u samoj završnici prelaznog roka, a defanzivac je sa novim klubom parafirao ugovor na tri i po godine. Cijena transfera koja se pojavila neće biti inkasirana samo u novosadsku ekipu, Vojvodina je još ranije preuzela obavezu da švedskom AIK-u, bivšem klubu igrača, isplati 15 odsto od naredne prodaje, što u ovom slučaju iznosi približno 300.000 evra.

Naravno, Vojvodina nije ostala "kratkih rukava", u sporazum sa Čarltonom ubačena je i odredba prema kojoj će klubu iz Novog Sada pripasti 20 procenata od eventualnog budućeg transfera Sinčendžea. Momak iz Kenije je za Vojvodinu odigrao 52 utakmice, postigao je jedan gol, a s obzirom na to da je u Novi Sad stigao za 400.000 evra, može se reći da je Vojvodina uradila dobar posao.

Ovim poslom nastavljen je niz izlaznih transfera tokom zime. Ukupan prihod od prodaje fudbalera u aktuelnom prelaznom roku procjenjuje se na oko 4,5 miliona evra, nakon što je Stefan Bukinac za sličan iznos prethodno prešao u redove Jang Bojsa. Ovo jesu dobre vijesti za kasu Vojvodine, ali loše za Miroslava Tanjgu koji je na ovaj način ostao bez dobrog dijela igrača u odbrani.

