Fudbaler Vojvodine prešao u Jang Bojs

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Stefan Bukinac prešao u Jang Bojs, koji je najveći tragičar Lige Evrope.

stefan bukinac presao u jang bojs iz vojvodine Izvor: MN PRESS

Lijevi bek Vojvodine Stefan Bukinac (20) prešao je u švajcarski Jang Bojs i potpisao ugovor do 2030. godine. Standardni član odbrane Novosađana predstavljen je u novom klubu na dan utakmice "lala" i TSC-a u Bačkoj Topoli i pobjede 2:0. Poslije meča, Voša se oprostlia od njega.

"Čast i privilegija je gledati našu djecu kako stasavaju u velike fudbalere. Buki, hvala za sve, tvoja Voša želi ti mnogo uspjeha u nastavku karijere", objavio je klub.

Bukinca je u Bačkoj Topoli zamijenio Lukas Baros (26), brazilski lijevi bek koji je došao u klub prije dvije godine iz Žil Visentea.

Jang Bojs tragičar Lige Evrope

Novi Bukinčev tim je trenutno šestoplasirani u prvenstvu Švajcarske, a u Ligi Evrope je bio prvi tim ispod crte za plej-of, sa tri pobjede i pet poraza i istim brojem bodova kao i norveški Bran (9), koji je ušao u doigravanje zbog bolje gol razlike ("minus 2" naspram "minus 9").

U posljednjem kolu, Jang Bojs je pod vođstvom trenera Herarda Seoanea izgubio od Štutgarta 2:3, a u januaru je izgubio i od Liona (0:1).

(MONDO)

FK Vojvodina Jang Bojs

