Vojvodina dominira Superligom, 5:0 na Karađorđu: Ne dopušta Zvezdi i Partizanu da odmaknu

Ubjedljiv trijumf Vojvodine protiv Mladosti iz Lučana u Novom Sadu

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Vojvodine razbili su Mladost iz Lučana na svom terenu, 5:0 (3:0) i nastavili "lov" na vječite rivale, Crvenu zvezdu i Partizan. Tim Miroslava Tanjge je već na poluvremenu vodio ubjedljivih 3:0, golovima Vukana Savićevića i Milutina Vidosavljevića iz penala, a onda je u 44. minutu Milan Kolarević atraktivno završio lijepu akciju Voše i na asistenciju Lazara Ranđelovića stavio tačku na utakmicu. Pogledajte taj gol.



U drugom dijelu meča Vojvodina je povećavala razliku do 5:0 pogocima Alekse Vukanovića u 50. i Marka Veličkovića u 77, čime je priredila svojim navijačima prijatno veče na stadionu "Karađorđe". Ovim trijumfom, Novosađani su ostali na četiri boda zaostatka za Partizanom i pet za Crvenom zvezdom, dok je iza njih Železničar na bezbednih "minus 9".

Na stadionu "Karađorđe" bio je i selektor Srbije Veljko Paunović, koji je vidio kako Vojvodina "vezuje" drugu pobjedu u nastavku sezone, posle trijumfa protiv TSC-a u gostima 1. februara (2:0). U sljedećoj rundi očekuje je gostovanje Čukaričkom, pa duel protiv Novog Pazara 21. februara, predvođenog novim trenerom, Nenadom Lalatovićem, koji je Voši doneo Kup i ušao u istoriju kao trener sa najviše utakmica na klupi Vojvodine.