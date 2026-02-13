Čukarički doveo bivšeg reprezentativca Srbije: Na Banovom brdu će oživjeti karijeru

Nakon nekoliko mjeseci pauze, nekadašnji golman srpske reprezentacije Đorđe Nikolić ponovo ima klub.

Izvor: MN PRESS

Čelnici Čukaričkog reagovali su u samom finišu prelaznog roka i na Banovo brdo doveli nekadašnjeg reprezentativca Srbije, golmana Đorđa Nikolića (28)! Nakon što su u januarskom prelaznom roku već potpisali ugovor sa iskusnim Vladimirom Stojkovićem, "brđani" su sada dodatno ojačali mjesto među stativama i čini se da nema mnogo timova u ligi koji su na toj poziciji bolje "popunjeni".

Računajući sve kategorije u reprezentaciji, Đorđe Nikolić je čak 25 puta branio za Srbiju. Jednom je to bilo u seniorskoj konkurenciji, pošto je na meču protiv Jamajke proveo na terenu 45 minuta i upisao debitantski nastup. Ostali mečevi bili su u mlađim kategorijama, ali treba istaći i da je Nikolić često bio dio seniorske selekcije kao njen treći golman. Nekoliko puta dobijao je pozive, a šest puta sjedio na klupi za rezerve seniorske reprezentacije Srbije.

Što se tiče klupske karijere, Đorđe Nikolić je bio omladinac Partizana i senior Jagodine, prije nego što se preselio u inostranstvo. Godinama je bio član Bazela, išao je na pozajmice u Šafhauzen, Tun i Arau, zatim prešao u Ujpešt i na kraju čuvao gol Sivasa. Od prethodnog ljeta je slobodan igrač, nakon što je okončao saradnju sa turskim klubom.

Nakon nekoliko mjeseci pauze u karijeri Đorđe Nikolić će pokušati da se nametne u ekipi Čukaričkog, a konkurent za mjesto među stativama biće mu iskusni Vladimir Stojković. Tako će Čukarički imati na raspolaganju dvojicu bivših golmana reprezentacije Srbije, što Nikoliću ne predstavlja problem.

"Cijela moja generacija je odrasla gledajući Vladimira Stojkovića na golu reprezentacije, on je obilježio čitavu deceniju i više od toga u reprezentativnom smislu, sa odličnim, konstantnim nastupima. Karijera za poštovanje, činjenica da je i dalje na golu, da je u takvoj fizičkoj spremi, za svakoga od nas mlađih je uzor. Sa druge strane, tu je mladi Čarapić, koji je veliki talenat. Bio sam u njegovim kopačkama, siguran sam da nekim svojim iskustvom mogu da mu pomognem. Ubijeđen sam da će to biti zdrava, dobra konkurencija, i da ćemo zajedno sa trenerom Oliverom Kovačevićem pomoći ekipi da napravimo dobre rezultate i da klub bude uspješan", rekao je Nikolić za sajt Čukaričkog.

Podsjećamo, tim sa Banovog brda ove zime rastao se sa Lazarom Kaličaninom, talentovanim golmanom koji se preselio u SAD i koji će kroz razvojni tim Šarlota pokušati da se izbori za mjesto u MLS. Umjesto perspektivnog golmana stigla su dvojica novih čuvara mreže - a Stojković je već debitovao i napravio veliku grešku protiv OFK Beograda.